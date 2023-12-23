Bitcoin: yasal bağlayıcılığı olmayan parayla sözde milyoner olmak

"Hızlı Zengin Olma" Şemaları Risklidir: Eğer bir şey sizi hızlı ve kolay bir şekilde çok para kazanabilir gibi gözüküyorsa, bu konuda temkinli olmalısınız. Finans endüstrisinde, deneyime sahip birçok kişi, piyasadaki en küçük fırsat veya etkinlikten bile kar elde etmeye çalışmaktadır. Bu durum, fırsatları azaltabilir veya ortadan kaldırabilir, bu da başkalarının bundan kar elde etmesini zorlaştırır.

Bireysel Hisse veya Enstrümana Yatırım Risklidir: Tek bir hisse senedinin, para biriminin veya finansal enstrümanın fiyatı önemli ölçüde artabilir, ancak aynı oranda düşme olasılığı da yüksektir. Kripto paralarda bir miktar çeşitlilik sağlanabilir, ancak bu hala kripto paraların taşıdığı riskleri beraberinde getirir.

Kripto Paralar Yeni Bir Varlık Sınıfıdır: Bitcoin birkaç on yıldır var olsa da, bu süre şirketler için uzun sayılmaz, özellikle bir para birimi için. Kripto paraların resmi bir ülkenin para birimi olma avantajı yok. Henüz geniş çapta kabul görmemişlerdir.

Kripto Paralar Çok Volatildir: Kripto paraların fiyatındaki belirsizlik, genellikle büyük fiyat dalgalanmaları şeklinde ortaya çıkar. Bu büyük fiyat değişimleri, yatırımcılar için büyük riskler oluşturabilir.

Kripto Paraların İçsel Değeri Yoktur: Geleneksel şirketler genellikle insanların istediği bir hizmet veya ürün sunar. Varlıkları satılabilir. Bir müşteri tabanına sahiptirler. Kripto paraların değeri ise tamamen insanların potansiyel olarak faydalı bulup bulmayacağına, başkalarının bunu faydalı bulup bulmayacağına ve bu insanların geniş çapta kabul etmeye devam edip etmeyeceğine dayanır.

Regülasyonlar Aniden Kripto Paraları Etkileyebilir: Kripto paralar, finans endüstrisine büyük bir müdahaledir. Ülkeler henüz hangi düzenlemelerin mantıklı olduğunu tam olarak anlamaya çalışıyor. Büyük bir ülke teorik olarak kripto kullanımını imkansız veya pratik olmayacak şekilde düzenleyebilir, bu da o ülkedeki insanları kriptodan vazgeçmeye zorlayabilir ve talepteki düşüş fiyatları düşürebilir.

Gün içi ticaret odaklı bireyler için, gün içi ticaretin hız ve hassasiyet gereksinimlerini karşılayacak en uygun hisse senedi tarayıcısını seçmek büyük önem taşır. Ekonomik çözümler arayanlar için, bütçelerini zorlamadan değerli içgörüler sunabilen ücretsiz hisse senedi tarayıcılarının mevcudiyetini bilmek önemlidir. Dolar endeksi gibi varlıkları nasıl alacağınızı öğrenin ve yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek için adımlar atın.

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Grafik TradingView’den

BTCUSD 43751 USD’den devam ederken şunu belirtelim. Bitcoin Binance’in legal olarak işgali sonrası hukukun politik olduğunu da gözler önüne serdi. Binance’in kendi hukuku da politikti zaten. Çünkü listelenen coinler, listelenen stakinglerin (faiz) coin tarafında garantisi olmaması (LUNA/LUNC), FTX’i desteklemediğinde zaten batık bir politika izteyen borsayı iflasa sürüklemesi vs… Bitcoin kötünün iyisi diyemeyeceğimiz, bir yasal bağlayıcılığı, tutacak noktası olmayan bir piyasa. İlk girenler çok kazandı.

Şu anda 32 bin dolar üzerinde Bitcoin alıp zengin olma hayali kuranlar, gerçekten bir şeyler üretmek ve üreten şirketlere yatırım yapma seçenekleri dışında bir şeyleri olmadıklarını bilmek durumundalar.

Hacim profiline baktığımızda 3 sene önceki 60 bine giden yolda risk oranının yüzde 90 olduğunu ve tüm sermayenizi ve emeklerinizi 3 sene daha Bitcoin’e veya altcoin’lere bağlama risklerini beraberinde getirmektedir.

Regresyondan ve TKE’den 36 bin dolar desteğine inebileceği ve 60 binde Elon Musk’ın favori satış noktasına yani zirveye yaklaştığımızı görmekteyiz.

Geçmiş Performans Gelecekteki Sonuçları Garanti Etmez: Finansta yaygın bir sözdür. Bir varlığın fiyatı şimdiye kadar arttıysa, bu durumun devam edeceği anlamına gelmez. Fiyatın nereye gideceğini anlamak için, artışa neden olan faktörleri değerlendirmeniz ve aynı zamanda düşüşe neden olabilecek riskleri anlamanız gerekir. Bu, genellikle zor bir tahmin işidir, çünkü kripto paraların değeri temelde başkalarının ona ne kadar değer biçtiğine dayanır ve bunun üzerinde herhangi bir içsel değer bulunmaz. Bitcoin’den zengin olan kaç kişi var? Bitcoin’den zengin olunacağını ve yüksek kazanç vaad edenlerin aslında ne ürettiğine dair bir ince analiz var mı? Bitcoin ABD’de 500 bin evsize, Almanya’da para kazanmak için şişe toplayanlara, savaş lobilerine bir şey kazandırdı mı ki dünya çok yaşanabilir bir yer? Bu sorulara cevap verirseniz Borsa İstanbul’a sabırla yatırım yapmanızın daha akıllıca olacağını gözler önüne sermektedir.







