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Bitcoin yasanın kabul edilmesi sonrası yükselişe geçti! O sınırı aştı...

ABD Senatosu'nda yapılan oylamanın ardından kripto para piyasasında yükseliş yaşandı. 'GENIUS Yasası" olarak adlandırılan yasa Senato'da kabul edildi. Bunun ardından Bitcoin fiyatı 111 bin 862 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırdı.

Bitcoin yasanın kabul edilmesi sonrası yükselişe geçti! O sınırı aştı...
Ezgi Sivritepe

ABD'de "GENIUS Yasası" olarak bilinen ve stabilkoinlere yasal zemin hazırlayan tasarı, Senato'da önemli bir usul oylamasını geçti. 15 Demokrat senatörün Cumhuriyetçilere destek vermesiyle onaylanan tasarının ardından Bitcoin fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı.

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BTC 111 BİN DOLARIN ÜZERİNDE!

Bitcoin, gün içinde 111 bin 862,98 dolarla tarihi zirvesini gördü. Bitcoin, şu sıralarda yüzde 2,86'lık artışla 111 bin 425 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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ETH YÜKSELİŞE GEÇTİ....

Kritik eşik olan 2 bin 500 doları geçen Ethereum, yüzde 4,3'lük artışla 2 bin 615,89 dolardan işlem görüyor.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin ethereum (eth) kripto
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