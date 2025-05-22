Bitcoin yasanın kabul edilmesi sonrası yükselişe geçti! O sınırı aştı...

ABD'de "GENIUS Yasası" olarak bilinen ve stabilkoinlere yasal zemin hazırlayan tasarı, Senato'da önemli bir usul oylamasını geçti. 15 Demokrat senatörün Cumhuriyetçilere destek vermesiyle onaylanan tasarının ardından Bitcoin fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı.

BTC 111 BİN DOLARIN ÜZERİNDE!

Bitcoin, gün içinde 111 bin 862,98 dolarla tarihi zirvesini gördü. Bitcoin, şu sıralarda yüzde 2,86'lık artışla 111 bin 425 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ETH YÜKSELİŞE GEÇTİ....

Kritik eşik olan 2 bin 500 doları geçen Ethereum, yüzde 4,3'lük artışla 2 bin 615,89 dolardan işlem görüyor.