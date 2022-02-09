FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin yatırımcıları bu tahmine çok kızacak! JP Morgan BTC için adil fiyatı belirledi...

Bitcoin yatırımcıları bu tahmine çok kızacak! JP Morgan BTC için adil fiyatı belirledi...

09.02.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

JP Morgan, altın ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan oynaklığı temel alarak Bitcoin'in adil fiyatının 38 bin dolar civarında olduğunu söyledi.

Bitcoin yatırımcıları bu tahmine çok kızacak! JP Morgan BTC için adil fiyatı belirledi...

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JP Morgan stratejistleri, Bitcoin için 'adil fiyatı' cari piyasa fiyatının, altın ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan oynaklığı temel alarak yüzde 12 altında belirledilediler.

JPMorgan stratejistleri, Bitcoin'in altından yaklaşık 4 kat daha fazla oynaklık göstermesini temel alarak adil değeri 38 bin dolar civarında hesapladılar. Bitcoin'de oynaklığın, dalgalanmanın altına göre 3 kat seviyesine daralması halinde ise adil değerin 50 bin dolar seviyesine yükseleceğini tahmin ettiler.

Panigirtzoglou, Bitcoin için uzun vadeli teorik fiyat hedefini ise 146 bin dolardan 150 bin dolara güncelledi.

BITCOIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz yıl boyunca birçok kurum ve analist Lider kripto para biriminin 2022 yılı başlarında 100 bin dolara ulaşacağı yönünde tahminlerde bulunmuştu. 10 Kasım 2021'de 69 bin dolara yükselerek heyecanlandıran Bitcoin tahminlerin doğru olabileceğini düşündürmüştü. Ancak Bitcoin yeni yılda yatırımcısını üzerek zirveden yüzde 50'den fazla düşüş yaşamış ve geçtiğimiz haftalarda 32 bin dolar seviyelerine gerilemişti. Bitcoin şu sıralar son 24 saatte yüzde 2,5'e yakın düşerek 43 bin 370 dolardan işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Bitcoin 45 bin doları aştı! 'Kısır döngüye girebilir'Son dakika: Bitcoin 45 bin doları aştı! 'Kısır döngüye girebilir'
Sanayide doğalgaz kısıtlaması kaldırılıyorSanayide doğalgaz kısıtlaması kaldırılıyor
Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!Spermini satarak 1,25 milyon lira gelir elde ettiler!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Son dakika: Elektrik faturası için 3 formül masada! Erdoğan talimat vermişti: Düzenleme geliyor…

Son dakika: Elektrik faturası için 3 formül masada! Erdoğan talimat vermişti: Düzenleme geliyor…

Yüksek faturalara çözümü buldu! Bu soba 500 lirayla kışı çıkartıyor

Yüksek faturalara çözümü buldu! Bu soba 500 lirayla kışı çıkartıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Siz bu hatayı asla yapmayın

Siz bu hatayı asla yapmayın

Bilim insanlarından korona itiraflar: Pişmanım

Bilim insanlarından korona itiraflar: Pişmanım

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.