Bitcoin yatırımcıları bu tahmine çok kızacak! JP Morgan BTC için adil fiyatı belirledi...

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JP Morgan stratejistleri, Bitcoin için 'adil fiyatı' cari piyasa fiyatının, altın ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan oynaklığı temel alarak yüzde 12 altında belirledilediler.

JPMorgan stratejistleri, Bitcoin'in altından yaklaşık 4 kat daha fazla oynaklık göstermesini temel alarak adil değeri 38 bin dolar civarında hesapladılar. Bitcoin'de oynaklığın, dalgalanmanın altına göre 3 kat seviyesine daralması halinde ise adil değerin 50 bin dolar seviyesine yükseleceğini tahmin ettiler.

Panigirtzoglou, Bitcoin için uzun vadeli teorik fiyat hedefini ise 146 bin dolardan 150 bin dolara güncelledi.

BITCOIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz yıl boyunca birçok kurum ve analist Lider kripto para biriminin 2022 yılı başlarında 100 bin dolara ulaşacağı yönünde tahminlerde bulunmuştu. 10 Kasım 2021'de 69 bin dolara yükselerek heyecanlandıran Bitcoin tahminlerin doğru olabileceğini düşündürmüştü. Ancak Bitcoin yeni yılda yatırımcısını üzerek zirveden yüzde 50'den fazla düşüş yaşamış ve geçtiğimiz haftalarda 32 bin dolar seviyelerine gerilemişti. Bitcoin şu sıralar son 24 saatte yüzde 2,5'e yakın düşerek 43 bin 370 dolardan işlem görüyor.

