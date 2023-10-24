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Bitcoin yatırımcısının yüzü 17 ay sonra güldü: Kripto para 35 bin doları test etti! Gelecek hafta...

24.10.2023 07:45 | Son Güncelleme:
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Bitcoin, borsada işlem gören fonlardan gelen yeni talep beklentilerinin desteklediği ralli ile geçen yılın Mayıs ayından bu yana en yüksek fiyata ulaştı. Böylece, Bitcoin 35 bin dolar seviyesinin test etti.

Bitcoin yatırımcısının yüzü 17 ay sonra güldü: Kripto para 35 bin doları test etti! Gelecek hafta...

Bitcoin, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) onay vermesiyle rallisini genişleterek geçen yılın Mayıs ayından bu yana en yüksek fiyata ulaştı. Böylece Bitcoin 17 ayın zirvesini gördü.

En büyük dijital varlık yüzde 11,5 artışla 35 bin dolara yükseldi ve Salı günü Singapur'da saat 10:54 itibarıyla 34 bin 580 dolardan işlem görüyordu. Yaşanan bu sert yükselişle birlikte Bitcoin'in Aralık 2022'deki çöküşten bu yana gösterdiği toparlanma yüzde 109 oldu.

Önümüzdeki haftalarda SEC'un ilk ABD spot Bitcoin ETF'ine olası onayı, Bitcoini destekledi. Varlık yöneticileri BlackRock Inc. ve Fidelity Investments, bu tür ürünler sunma yarışında olanlar arasında yer alıyor. Dijital varlık boğaları, ETF'lerin kripto para biriminin benimsenmesini yaygınlaştıracağını savunuyor.

Kripto Piyasaları


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bitcoin

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