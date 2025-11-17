Bitcoin yılbaşından beri tüm kazançlarını sildi: Sert düşüşün nedenleri ne?

Trump Faktörü ve Küresel Riskten Kaçış Bitcoin'i Vurdu

Bitcoin, 2025 yılının başından bu yana gösterdiği yükseliş trendini tersine çevirerek, yıl başından beri elde ettiği tüm kazançları sildi. Lider kripto para birimi, son dönemde yaşadığı sert düşüşle 94.000 dolar seviyesinin altına gerileyerek yatırımcıları şaşırttı. Bu düşüşün arkasında yatan temel nedenler arasında, Trump yönetiminin kripto varlıklara yönelik olumlu tutumuna dair beklentilerin zayıflaması ve küresel piyasalardaki riskten kaçış eğilimi yer alıyor.

Piyasalarda, Trump yönetiminin kripto para birimlerine daha destekleyici bir yaklaşım sergileyeceği yönündeki umutlar, Trump'ın beklenmedik açıklamaları ve ticaret politikalarına ilişkin endişelerle azalmaya başladı. Bu durum, Bitcoin gibi riskli varlıklara olan talebi düşürdü.

Bitcoin, 6 Ekim'de 126.251 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Ancak, bu seviyeden sonra başlayan düşüş trendi, son günlerde hız kazandı. Özellikle ABD Hazine Sekreteri Bessent'in Çin ile ticaret anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamalar, piyasalarda belirsizliği artırarak Bitcoin üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Bessent, ABD-Çin ticaret anlaşmasının Şükran Günü'ne kadar sonuçlanabileceğini belirtirken, bu durum yatırımcılar arasında temkinli bir yaklaşımın benimsenmesine neden oldu.

Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası (Fed)'in para politikasına ilişkin belirsizlik de Bitcoin'in düşüşünde önemli bir rol oynuyor. Fed'in faiz oranlarını artırma olasılığı, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına ve daha güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor. Bitcoin, Fed'in para politikası kararlarından doğrudan etkilenen bir varlık olarak, bu belirsizlikten olumsuz etkileniyor.

Son 24 saatte %2'den fazla değer kaybeden Bitcoin, bu düşüşle birlikte Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, kripto para piyasasında genel bir endişe havası yaratırken, analistler düşüşün daha da derinleşebileceği konusunda uyarıyor. Son 60 dakika içinde 100 milyon dolarlık kripto long pozisyonunun tasfiye edilmesi, piyasadaki volatiliteyi ve risk iştahının azaldığını gösteriyor.

Bitcoin'deki sert düşüş, küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve makroekonomik faktörlerin kripto para birimleri üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Trump yönetiminin politikaları, ticaret anlaşmaları ve Fed'in para politikası gibi gelişmeler, Bitcoin'in geleceği üzerinde önemli bir rol oynamaya devam edecek. Yatırımcıların bu dönemde dikkatli olması ve piyasayı yakından takip etmesi gerekiyor.