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Bitcoin yükseldi, Dogecoin düştü! 7 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 7 Eylül Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

07.09.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Eylül haftanın ikinci günü Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin ve Ripple yükselirken, Dogecoin ve Ethereum bugün güne düşüşle başladı. Bitcoin bugün 52 doların üzerine çıktı. Peki 7 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 7 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Bitcoin yükseldi, Dogecoin düştü! 7 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 7 Eylül Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

BTC önceki günlerde yükselişe geçmişti. 7 Eylül Salı haftanın ikinci günü Bitcoin'de %1,52'lik bir değer artışı meydana geldi. Bitcoin böylece 52 bin doların üzerine çıktı. Peki 7 Eylül 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

7 EYLÜL BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

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5 Eylül haftanın ikinci günü Bitcoin güne %1,52'lik bir değer artışıyla başladı. Bitcoin şu anda $ 52.552,7 yani 435.886,13 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 52.388,6 - 52.885,3 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $41,06B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

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%0,46'lık bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.912,81 yani 32.425,84 Türk Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Güne %2,41'lik bir düşüşle başlayan Dogecoin, bugün $ 0,304259 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,304057 - 0,311108 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $2,53B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

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Güne %3,29'luk bir değer artışıyla başlayan Ripple XRP, şu anda $ 1,36546 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,36489 - 1,39191 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $7,15B.

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