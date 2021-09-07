Bitcoin yükseldi, Dogecoin düştü! 7 Eylül Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 7 Eylül Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

BTC önceki günlerde yükselişe geçmişti. 7 Eylül Salı haftanın ikinci günü Bitcoin'de %1,52'lik bir değer artışı meydana geldi. Bitcoin böylece 52 bin doların üzerine çıktı. Peki 7 Eylül 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

7 EYLÜL BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

5 Eylül haftanın ikinci günü Bitcoin güne %1,52'lik bir değer artışıyla başladı. Bitcoin şu anda $ 52.552,7 yani 435.886,13 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 52.388,6 - 52.885,3 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $41,06B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%0,46'lık bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.912,81 yani 32.425,84 Türk Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Güne %2,41'lik bir düşüşle başlayan Dogecoin, bugün $ 0,304259 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,304057 - 0,311108 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $2,53B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Güne %3,29'luk bir değer artışıyla başlayan Ripple XRP, şu anda $ 1,36546 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,36489 - 1,39191 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $7,15B.

