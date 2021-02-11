Bitcoin yükselecek mi? Bitcoin ne olur, düşer mi? Şimdi Bitcoin alınır mı? Bitcoin ne kadar oldu?

Bireysel yatırımcılar tarafından bundan sonra Bitcoin yükselecek mi konusunda araştırmalar devam ediyor. Son dönemde önemli bir hareketlilik gözlemlenen kripto parada Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık yatırımından sonra güncel gelişmeler araştırılıyor. Peki, Bitcoin düşer mi? İşte Bitcoin yorumları ve Bitcoin son durumu...

BITCOIN NE KADAR OLDU?

Bitcoin şu anda günlük yüzde 4.19 değişim ile 46.329,50 dolar civarında seyrediyor. Gün içinde en düşük 44.035 doları gören kripto para en yüksek ise 46.329 dolar oldu.

BITCOIN NE OLUR?

Öte yandan küresel finans piyasalarında Tesla'nın gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımın yankıları sürüyor. Öncesinde uzun vadeli hedefin 146 bin dolar olduğunu aktaran JPMorgan stratejistleri ise hazırlamış oldukları yeni notta, bu gerçekleşen büyük yatırımın ardından Bitcoin'in şirket bilançolarına alınmasıyla alakalı beklentileri analiz etti.

Stratejistler, diğer şirketlerin Tesla'nın bilançosuna Bitcoin'i ilave etme kararını takip etmesini beklememenin gerektiğini aktardı. Stratejistlere göre şirketlerin bu doğrultudaki kararları için temel faktör, Bitcoin'deki oynaklığın durumu. Yeni notta; kurumsal portföylerde banka mevduatları, para piyasası fonları ve kısa vadeli bonoların yer aldığı, bunun da yıllık oynaklığın yüzde 1 civarında seyretmesi anlamına geldiği belirtildi. Aynı zamanda portföyde yüzde 1'lik Bitcoin'in ciddi oynaklık kaynağı olabileceği yönünde değerlendirmede bulunuldu.