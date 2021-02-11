Bitcoin yükselecek mi? Bitcoin ne olur, düşer mi? Şimdi Bitcoin alınır mı? Bitcoin ne kadar oldu?

Bireysel yatırımcılar tarafından bundan sonra Bitcoin yükselecek mi konusunda araştırmalar devam ediyor. Son dönemde önemli bir hareketlilik gözlemlenen kripto parada Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık yatırımından sonra güncel gelişmeler araştırılıyor. Peki, Bitcoin düşer mi? İşte Bitcoin yorumları ve Bitcoin son durumu...
Bitcoin şu anda günlük yüzde 4.19 değişim ile 46.329,50 dolar civarında seyrediyor. Gün içinde en düşük 44.035 doları gören kripto para en yüksek ise 46.329 dolar oldu.
Öte yandan küresel finans piyasalarında Tesla'nın gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımın yankıları sürüyor. Öncesinde uzun vadeli hedefin 146 bin dolar olduğunu aktaran JPMorgan stratejistleri ise hazırlamış oldukları yeni notta, bu gerçekleşen büyük yatırımın ardından Bitcoin'in şirket bilançolarına alınmasıyla alakalı beklentileri analiz etti.
Stratejistler, diğer şirketlerin Tesla'nın bilançosuna Bitcoin'i ilave etme kararını takip etmesini beklememenin gerektiğini aktardı. Stratejistlere göre şirketlerin bu doğrultudaki kararları için temel faktör, Bitcoin'deki oynaklığın durumu. Yeni notta; kurumsal portföylerde banka mevduatları, para piyasası fonları ve kısa vadeli bonoların yer aldığı, bunun da yıllık oynaklığın yüzde 1 civarında seyretmesi anlamına geldiği belirtildi. Aynı zamanda portföyde yüzde 1'lik Bitcoin'in ciddi oynaklık kaynağı olabileceği yönünde değerlendirmede bulunuldu.
Bireysel yatırımcılar, son dönemde hareketliliğin yaşandığı kripto para ile ilgili olarak satın alma kararlarında da kararsızlık yaşıyor ve Bitcoin almak için doğru zaman olup olmadığını araştırıyor.
Stratejistler notta, Tesla'nın yatırım kararının ardından gerçekleşen fiyat hareketlerine dair de değerlendirmeler yaptı. Bu doğrultuda; Tesla ile başlayan rallinin daha az spekülatif kurumsal girişlere bağlı olacağı yönünde değerlendirmede bulunuldu.
Bitcoin, Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık yatırımının ardından 48 bin doları aşmış ve yeni rekor seviyeye gelmişti.
Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı bildirimde, yeterli işletme likiditesi sürdürmek için gerekli olmayan nakit getirilerini daha da çeşitlendirmek ve maksimize etmek amacıyla şirkete daha çok esnelik sağlamak adına yatırım politikasının güncellendiği belirtildi.
Nakdin bir kısmının gelecekte dijital varlıklar, külçe altın, altın yatırım fonları ve diğer varlıklar dahil olmak üzere belirli alternatif rezerv varlıklarına yatırılabileceğine işaret edildi. Bu doğrultuda söz konusu politika kapsamında Bitcoin'e toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım yapıldığı kaydedildi. Aynı zamanda bildirimde, şirketin uzun vadede dijital varlıklar edinebileceği aktarıldı. Yakın gelecekte ise şirketin ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeye başlamasının beklendiği aktarıldı.
Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı Twitter'da, profil açıklaması bölümüne Bitcoin etiketi koymuştu. Kripto para biriminin değeri, Musk'ın bu hareketinden sonra yüzde 10'un üzerinde yükselmişti.
Bitcoin madenciliği için kullanılan yıllık elektrik miktarı Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri geride bıraktı. Kripto para için harcanan elektrik Türkiye'nin yıllık tüketiminin yüzde 40'ına denk geliyor. Kripto para birimi Bitcoin sisteminde yapılan bütün işlemler kripto para birimine bağlı bilgisayarlardan oluşan büyük bir bilgisayar ağı tarafından kayıt ediliyor. Sistemde elektrik tüketimine neden olan esas etmen de madenci olarak adlandırılan ve Bitcoin üreten kişiler oluyor. Madenciler çok fazla sayıda gelişmiş bilgisayar ile bu işlemleri yapmak zorunda olduklarından işlem yoğun elektrik tüketimine sebep oluyor.
AA muhabirinin Cambridge Üniversitesi'nin Cambridge Alternatif Finans Merkezi'nden derlediği verilere göre, 45 milyon nüfuslu Arjantin'in yıllık elektrik tüketimi 121 teravatsaat olarak hesaplandı. Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Birleşik Arap Emirlikleri'nin yıllık elektrik tüketimi ise 113,2 teravatsaat olarak kaydedildi. Buna göre Bitcoin, yıllık 121,05 teravatsaat elektrik kullanımıyla söz konusu iki ülkeyi de geride bıraktı.
Ülkelerle yapılan elektrik harcama sıralamasında Bitcoin'in hemen önünde 122,20 teravatsaat ile Norveç ve 133,20 teravatsaat ile Ukrayna bulunuyor. Kripto paranın madenciliği için kullanılan elektriğin yakın zamanda Norveç'i geçmesi bekleniyor. TEİAŞ verilerine göre Türkiye'de geçtiğimiz sene 305,4 teravatsaat tüketildi. Bu hesaplama doğrultusunda, Bitcoin için tüketilen yıllık elektrik Türkiye'nin yıllık tüketiminin yüzde 40'ına denk geliyor. Cambridge'in araştırmasına göre; Bitcoin için tüketilen elektriğin tüm dünyadaki elektrik tüketiminin yüzde 0,56'sına karşılık geldiği hesaplandı.
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