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Bitcoin yükselecek mi? Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Bitcoin ne kadar oldu?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 06.10.2020 17:26 | Son Güncelleme

Bir dönem yükselişi ile dikkatleri üzerine çeken ve alternatif para birimi olarak gösterilen Bitcoin ile ilgili vatandaşlar ve yatırımcılar arasında araştırmalar devam ediyor. Özellikle Bitcoin yükselecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son olarak İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gündoğdu, Bitcoin ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki, Bitcoin ne kadar oldu? İşte detaylar...

Bitcoin yükselecek mi? Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Bitcoin ne kadar oldu?

Alternatif para birimlerine yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından Bitcoin ne kadar olur sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Bu nedenle vatandaşlar ve yatırımcılar uzmanların yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda Bitcoin yükselir mi sorusunun cevabını arıyor. Son olarak İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Bitcoin’in altınla kıyaslanabilecek güven ve bilinirliğe sahip olmadığına ancak altınla yarışabilecek bir sistem olma potansiyelinin bulunduğuna dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD’de 2008 senesinde çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya etki altına alan ekonomik krizle beraber dünya çapında alternatif para birimi arayışı yaşanmaya başladı. Büyük krizin ardından ortaya çıkan Bitcoin ülkelerin para birimleri karşısında da kısa sürede değer kazanmaya başladı. Bu durum paranın ne olduğuna dair soruları da beraberinde getirdi.

AA muhabirine açıklamalar yapan Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, paranın biriktirme, değiştirme ve değerleme aracı olduğunu vurgulayarak paranın ne olduğunu anlamak için serüvenine bakmak gerektiğine değindi. Doç. Dr. Gündoğdu, Bitcoin ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, Bitcoin yükseliyor mu? Bitcoin alınır mı? İşte detaylar...

BITCOIN YÜKSELECEK Mİ?

Gündoğdu, kripto paraların henüz tam olarak anlaşılamadığını belirtti. Ancak buna rağmen dünya çapında kripto paralara en çok talebin olduğu ülkelerden bir tanesinin de Türkiye olduğunu söyledi. Bu durumun altında kripto paraların çok hızlı bir şekilde yükseleceği beklentisinin yattığını söyleyen Gündoğdu, Bitcoin balon mu değil mi sorusuna yanıt aranırken bu paraların değerlerinin hızlı şekilde dalgalandığının görüldüğünü kaydetti.

Bitcoin ile ilgili olarak altınla kıyaslanabilecek güven ve bilinirliğe sahip olmadığına değindi. Gündoğdu, “Belki bu yüzyılda böyle olabilir ama altın madeninin arzının düşmesi ile birlikte 22. yüzyılda altın ile yarışabilecek bir sistem olma potansiyeli var." şeklinde konuştu. Peki, Bitcoin ne kadar?

BITCOIN ALINIR MI 2020?

Doç. Dr. Gündoğdu, henüz bütün dünya ülkelerinin gündeminde kripto paraların olmadığını ancak gelişmiş ülkelerin bu paralarla alakalı olarak düzenlemeleri hayata geçirdiğini söyledi. Kripto paralar ile ilgili olarak yaşamımızda bir varlık olarak kabul edilip edilmeyeceğine, vergilendirmesinin nasıl yapılacağına ve miras kalıp kalmayacağına dair çok sayıda soru işaretinin olduğunu belirtti. Kripto paraların yaygınlaşmasıyla beraber bu soruların yanıtlarının da netleşeceğini söyleyen Gündoğdu, gelişen teknoloji ve pandemi süreciyle birlikte insanların dijital ödeme yöntemlerine talebinin arttığına değindi.

Hükümetlerin artan bu talebin kontrol edemedikleri bir sistem olan kripto paralara kaymasını istemediğini kaydeden Gündoğdu, bunların yerine kendileri tarafından çıkarılan dijital paraların gündeme gelmekte olduğunu söyledi. Gündoğdu, dijital paralarla kayıt dışı ekonominin azaltılmasının, dijitalleşme talebinin karşılanmasının ve para konusunda otoriteye sahip olmanın amaçlandığını belirtti. Peki, Bitcoin şu anda kaç para?

BITCOIN NE KADAR OLDU?

Özellikle yatırımcılar ve alternatif para birimlerine ilgi duyan vatandaşlar tarafından 1 Bitcoin kaç dolar sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kripto para piyasasının en yüksek hacimli birimi olan Bitcoin son olarak %-0.42 değişim ile 10.696,10 dolar oldu. Bitcoin Temmuz ayının sonlarına doğru altı aydır ilk defa 10 bin dolar üstüne çıkmıştı.

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