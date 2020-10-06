Bitcoin yükselecek mi? Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Bitcoin ne kadar oldu?

Alternatif para birimlerine yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından Bitcoin ne kadar olur sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Bu nedenle vatandaşlar ve yatırımcılar uzmanların yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda Bitcoin yükselir mi sorusunun cevabını arıyor. Son olarak İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Bitcoin’in altınla kıyaslanabilecek güven ve bilinirliğe sahip olmadığına ancak altınla yarışabilecek bir sistem olma potansiyelinin bulunduğuna dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD’de 2008 senesinde çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya etki altına alan ekonomik krizle beraber dünya çapında alternatif para birimi arayışı yaşanmaya başladı. Büyük krizin ardından ortaya çıkan Bitcoin ülkelerin para birimleri karşısında da kısa sürede değer kazanmaya başladı. Bu durum paranın ne olduğuna dair soruları da beraberinde getirdi.

AA muhabirine açıklamalar yapan Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, paranın biriktirme, değiştirme ve değerleme aracı olduğunu vurgulayarak paranın ne olduğunu anlamak için serüvenine bakmak gerektiğine değindi. Doç. Dr. Gündoğdu, Bitcoin ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, Bitcoin yükseliyor mu? Bitcoin alınır mı? İşte detaylar...