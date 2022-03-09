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Bitcoin yükseliyor! Bitcoin 200 bin dolar olacak mı? Kripto paralar hakkında çarpıcı yorum!

09.03.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'de yükseliş yaşayan kripto paralar kasım itibarıyla çeşitli nedenlerden dolayı değer kaybetmeye devam ediyor. Çin tarafından gelen yasaklarla değer kaybeden kripto paraların düşüşünü piyasalardaki durum ve şimdilerde de Rusya-Ukrayna savaşı etkiledi. Kripto para tarafında çalkantılı hareketler devam ederken kilit isimlerden coinlerin geleceğine dair yorumlar gelmeye devam ediyor. İşte kripto para yorumları...

Bitcoin yükseliyor! Bitcoin 200 bin dolar olacak mı? Kripto paralar hakkında çarpıcı yorum!

10 Kasım 2021'de 69 bin dolar ile zirveyi gören Bitcoin geçtiğimiz günlerde 33 bin dolara kadar gerilemişti. 9 Mart öğle saatlerinde ise yüzde 8'lik yükseliş kaydetti. Bitcoin'in hareketine paralel hareket eden altcoinlerin de akıbeti merak konusu. Öte yandan sık sık, Bitcoin'in 200 bin dolar olacağına dair yorumlar yapılıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kripto paralarla ilgili dikkat çeken yorumda bulundu. Öte yandan Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin de kripto paralardaki düşüşle alakalı önemli ifadeler sarf etti.

Bitcoin yükseliyor! Bitcoin 200 bin dolar olacak mı? Kripto paralar hakkında çarpıcı yorum!

BİTCOİN YÜKSELİYOR!

Kripto para piyasasında düşüş devam ederken altın ve dolarda yükseliş görülüyor. Rusya- Ukrayna savaşı yatırımcıları güvenli liman olan altın alımına yöneltirken kripto paralardan para çıkışı gerçekleşiyor. 9 Mart itibarıyla değer kazanan Bitcoin yeniden 40 bin doların üzerinde seyretmeye başladı.

UZMAN MEMİŞ'TEN ÇARPICI BİTCOİN YORUMU

Altın ile kripto paraların ters hareket ettiğini belirten Uzman Memiş, "Önce kriptoların yıldızını parlatacaklar. Önce kripto paraları dipten toplayacaklar. Önce pariteleri dipten toplayacaklar.Toplamaları için bugün yüksekten altın ve gümüşü satmaları lazım. Geçen yıl, geçici enflasyon yalanına inanmayıp altınını satmayanlar kazandı. Bu yıl, savaş manipülasyonu gören dip seviyelerde olan pariteleri ve kripto paraları toplayan kazanır." dedi. Öte yandan Uzman Memiş, "Bugün bir şeye yatırım yapacaksınız, en çok değer kazanmışı en çok değer kaybeden ile takas yapın. Bu işlemi de parite ile yapın. Yapın ki haniciler gibi açıkta kalmayın." ifadelerini sözlerine ekledi.

Bitcoin yükseliyor! Bitcoin 200 bin dolar olacak mı? Kripto paralar hakkında çarpıcı yorum!

"FIRSATLAR SUNUYOR"

Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin ayı sezonuna hazırlıklı olmak gerektiğini ifade etti ve kripto paralardaki düşük fiyatların, başka bir kripto varlık sektörü gelişimine olanak sağlayabileceğine dikkat çekti. Ayrıca Buterin, birçok kripto para yatırımcısının düşüş dönemini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

BİTCOİN 200 BİN DOLAR OLACAK MI?

Fundstrat Global Advisor CEO’su Bitcoin’de 200.000 dolarlık bir fiyat seviyesi için endüstriye yeni fonların girmesi gerektiğini düşünürken böyle bir eylemin ise kripto paraları kucaklayan dünya genelinde düzenleyici netliğiyle olabileceğini düşünüyor.

Öte yandan ABD yatırım bankası Goldman Sachs tarafından yapılan Bitcoin yorumunda, Bitcoin'in 2022 yılında 100 bin dolar olacağı öngörüsü yer aldı.

Social Capital kurucusu Chamath Palihapitiya, Bitcoin'in önce 100 bin dolara, sonra 150 bin dolara ve en nihayetinde 200 bin dolara yükseleceğini söyledi. Milyarder isim bu yükselişin beş, on ya da herhangi bir zaman zarfında gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.

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