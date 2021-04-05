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Bittorrent (BTT) ne kadar oldu? BTT ne kadar?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 05.04.2021 11:15 | Son Güncelleme

Bir süredir kripto paralar arasında küçük hacimlerle işlem gören Bittorrent (BTT), 4 Nisan itibariyle gün içinde %15 yükseldi. Yatırımcıların dikkatini çeken Bittorrent (BTT) bir süredir yaklaşık 0,04 TL’den işlem görüyordu. 3 Nisan Cumartesi tarihinde, yükselişe geçen BTT, 4 Nisan tarihinde neredeyse 2 saat içerisinde %15 değer kazanarak 0,067 seviyesine yükseldi. Peki, dikkatleri üzerine çeken BTT 5 Nisan itibariyle ne kadar?

Bittorrent (BTT) ne kadar oldu? BTT ne kadar?

Bittorrent, 2001 yılında Bram Cohen tarafından kuruldu. Bittorrent’in asıl amacı dosyaları internet ortamında cihazlar arasında aktarma sağlamaktır. Bu dosyalar film, oyun, müzik ve bilgisayar uygulamaları gibi verilerden oluşuyordu. Bittorrent, daha çok uTorrent adıyla biliniyor.

BİTTORRENT NE KADAR OLDU?

Bittorrent, bir süredir yükseliş eğilimine devam ediyor. Ani yükselişleri ile son günlerde oldukça konuşulan Bittorrent (BTT), yatırımcılarını sevindiriyor. Ancak analistler tarafından yapılan yorumlarda bu ani yükselişin sert bir düşüşe geçebilecek olması ile ilgili yorumlar da yapılıyor.

Bittorrent (BTT), yaşadığı ani yükselişlerle kripto para piyasasında hacim olarak en yüksek 10 kripto para arasında yer alıyor. Bittorrent (BTT), bu sabah 0,0135 dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı.

BTT şu an için 0,0117 dolardan işlem görüyor.

btt1

BTT, fiyatının artmasından sonra 13,2 milyar dolarlık bir piyasa hacmine ulaştı.

Her ne kadar son yükseliş hamleleri son 1 haftada gelmiş olsa da BTT’nin 16 Mart’ta 0,0015 dolardan işlem gördüğü düşünüldüğünde yaklaşık olarak 20 günde %1000 artış yaşadığı görülüyor. Bununla birlikte son bir haftada yaklaşık olarak %300 artan BTT coin’in nerede duracağı ile ilgili kafalar karışık gibi görünüyor.

btt

Bazı analistler fiyatın çok yükseldiğini ve geri çekilmenin çok sert olabileceğini ifade ederken bazı analistler korkuya gerek olmadığını ve yükselişin bir süre daha devam edeceğini ifade ediyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.

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