Bittorrent Coin (BTT) nedir? BTT ne kadar oldu? Bittorrent Coin yorumları

BTT, son günde %900 artış göstererek tüm zamanların rekorunu kırıyor. BTT tarihinde ilk defa 0,10 doların üzerine çıktı. Ancak uzmanların BTT konusundaki uyarılarından sonra, Bittorrent Coin’de sert bir düşüş yaşandı. Buna göre 6 Nisan tarihinde BTT 0,08 dolardan işlem görüyor.

BİTTORRENT COİN NEDİR?

BitTorent, son yıllarda gittikçe daha fazla merkeziyetsizleşen, popüler bir eşler arası (P2P) dosya paylaşım ve Torrent platformudur.Esasen Temmuz 2001'de kullanıma açlan BitTorent, Temmuz 2018'de blockchain platformu TRON tarafından satın alındı.Satın alınışından beri BitTorrent, Şubat 2019'da piyasaya sürülen özel bir yerel kripto para tokeni olan BTT ile birlikte çeşitli araçlar ekledi. BTT, TRON'un kendi blockchain ağı üzerinde TRC-10 standardını kullanarak piyasaya sürüldü.Resmi açıklamaya göre BitTorrent, güncel olarak dünyadaki "en büyük merkeziyetsiz P2P iletişim protokolü.

BİTTORRENT COİN (BTT) YORUMLARI

Önde gelen kripto para analisti Joseph Young ise Justin Sun’ın Poloniex kripto para borsasını satın almasının ve platformda BTT stakingini başlatmasının bu yükselişte etkili olduğunu ifade etti. Sun’ın BitTorrent yükselişini desteklediğini ifade eden Young, yine de bunun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.