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Bittorrent Coin (BTT) nedir? BTT ne kadar oldu? Bittorrent Coin yorumları

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 06.04.2021 12:19 | Son Güncelleme

Bittorrent (BTT) Coin, küçük hacimlerle işlem gören bir kripto para birimi olarak bilinoyr. BTT, 4 Nisan günü bir anda yaşadığı %15 artışla yatırımcıların oldukça ilgisini çekti. Bittorrent veya BTT Coin, kullanıcı sayısına göre dünyada büyük merkezi olmayan kripto para birimleri arasında yer alıyor. BTT son 24 saatte %60 artarak 0,012 ABD dolarına yükseldi. Bittorrent’teki bu artışın sebebini uzmanlar, Pazar günü geliştirme güncellemelerinin duyurulması olduğunu tahmin ediyor.

Bittorrent Coin (BTT) nedir? BTT ne kadar oldu? Bittorrent Coin yorumları

BTT, son günde %900 artış göstererek tüm zamanların rekorunu kırıyor. BTT tarihinde ilk defa 0,10 doların üzerine çıktı. Ancak uzmanların BTT konusundaki uyarılarından sonra, Bittorrent Coin’de sert bir düşüş yaşandı. Buna göre 6 Nisan tarihinde BTT 0,08 dolardan işlem görüyor.

BİTTORRENT COİN NEDİR?

BitTorent, son yıllarda gittikçe daha fazla merkeziyetsizleşen, popüler bir eşler arası (P2P) dosya paylaşım ve Torrent platformudur.Esasen Temmuz 2001'de kullanıma açlan BitTorent, Temmuz 2018'de blockchain platformu TRON tarafından satın alındı.Satın alınışından beri BitTorrent, Şubat 2019'da piyasaya sürülen özel bir yerel kripto para tokeni olan BTT ile birlikte çeşitli araçlar ekledi. BTT, TRON'un kendi blockchain ağı üzerinde TRC-10 standardını kullanarak piyasaya sürüldü.Resmi açıklamaya göre BitTorrent, güncel olarak dünyadaki "en büyük merkeziyetsiz P2P iletişim protokolü.

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BİTTORRENT COİN (BTT) YORUMLARI

Önde gelen kripto para analisti Joseph Young ise Justin Sun’ın Poloniex kripto para borsasını satın almasının ve platformda BTT stakingini başlatmasının bu yükselişte etkili olduğunu ifade etti. Sun’ın BitTorrent yükselişini desteklediğini ifade eden Young, yine de bunun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

BTT fiyatı için tehlikeli bölgenin ise 0,07 dolar olduğu görülüyor. BTT fiyatı 0,07 doların altına kadar gerilerse buradaki sıradaki destek 0,02 dolar olacaktır. Bu da aslında günlerdir devam eden yükselişin büyük bir kısmının eski haline dönmesi anlamına geliyor.

Kripto para piyasasında birçok yatırımcı nisan ayında yaşanabilecek olası bir altcoin rallisine odaklandı ve BTT bunun sayesinde RSI’yi 99 seviyesine kadar çıkartabilir. Yine de altcoin rallisi yavaşladığında en sert darbe alacaklardan birisinin RSI’si şişen kripto paralar olacağı düşünülebilir.

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