FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Blockchain, İlaç Endüstrisinden 180 Milyon Dolar Tasarruf Sağlayabilir

Blockchain, İlaç Endüstrisinden 180 Milyon Dolar Tasarruf Sağlayabilir

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 20.03.2020 16:17 | Son Güncelleme

Blockchain geliştirme platformu olan UCLA Health ve LedgerDomain, blockchain teknolojisinin ABD ilaç endüstrisinin her yıl 180 milyon doların üzerinde tasarruf sağlayacağını ortaya koyan yeni bir çalışma açıkladı.

Blockchain, İlaç Endüstrisinden 180 Milyon Dolar Tasarruf Sağlayabilir

Çalışma, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin İlaç Tedarik Zinciri Güvenlik Yasası (İTZGY) Pilot Proje Programı kapsamında başlatıldı. Program, ABD genelinde reçeteli ilaçları izlemek için elektronik bir sistem geliştirmeye yönelik geniş bir çabanın bir parçası. 
 2013 yılında yürürlüğe giren İTZGY’ye göre 2023 yılına kadar, ABD'li eczacıların reçeteli ilaçları dağıtmadan önce doğrulamaları gerekecek. 

LedgerDomain CEO'su ve Kurucu Ben Taylor, Hyperledger Global Forum'daki bir röportaj sırasında reçeteli ilaçların %17'sinin sahte olduğunu belirtti. İTZGY’nin yeni standartlarına uymak için ilaç doğrulamasının gerçek zamanlı olarak yapılması gerektiğini ifade ederek şunları ekledi:

“Günümüzün ilaç tedarik zincirinde İTZGY uyumlu doğrulama çok az kullanılıyor fakat üç yıl içinde gerekli olacak. Aksi takdirde, tekli taramalara ve neredeyse anında doğrulamaya izin veren gerçek zamanlı bir sistem olmadan, eczaneler büyük bir düzenleme yükü taşımak zorunda kalacak.”

Teknolojinin testleri için bir dispanserle ortaklık kuruldu ve testler sırasında tarama, son kullanma tarihi ve taklit algılamada %100 başarı oranı gözlendi. Taylor, aynı teknolojinin koronavirüs test kitlerinin orjinalliğinin kontrolü için de uygulanabileceğini belirtti.

 Blockchain teknolojisinden yararlanmak, yalnızca tek bir taramanın gerekli olduğu anlamına geliyor ve ABD ilaç endüstrisine her yıl yalnızca işçilik maliyetlerinde 180 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor. Ayrıca teknolojinin kullanılmasıyla eczanelerin güvenlik stoğunu istifleme ihtiyacı azaltılarak yılda 3,5 milyar dolar daha tasarruf sağlanmış olacak.

Koronavirüsün yaygınlaşmasının ardından blockchain çalışmalarının artması, hem sağlık hem de maliyet tasarrufu açısından ülkelere ihtiyacı olan avantajı sağlıyor. Kayıt güvenilirliği, temastan kaçınma, daha az maliyet özellikleriyle birlikte başta sağlık ve eğitim sektörü olmak üzere birçok sektör kabuğundan sıyrılıp kendine yeni bir alan yaratıyor. Bu durumun yaygınlaşmasının ise hem kullanıcıya hem de sektöre hava boşlukları yaratması bekleniyor. Yanı sıra, yaratılan maliyet tasarrufu farklı oluşumları desteklemek ve geliştirmek için kullanılabilir hale geliyor. Hem mali tasarruf hem de sağlık noktasında bu tür atılımların ise artarak yaygınlaşması ve kullanım alanlarının genişletilmesi bekleniyor.

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Haftalık kripto para analiziHaftalık kripto para analizi
Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
blockchain, Bitcoin, İlaç,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Bakan açıkladı! 81 ilde yasaklandı

Bakan açıkladı! 81 ilde yasaklandı

2 bin yeni personel alınacak

2 bin yeni personel alınacak

Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'nden çoğu işveren faydalanacak

Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği'nden çoğu işveren faydalanacak

50 TL'ler değişiyor! 23 Mart'ta tedavülde olacak

50 TL'ler değişiyor! 23 Mart'ta tedavülde olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

Haftalık kripto para analizi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.