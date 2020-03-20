Blockchain, İlaç Endüstrisinden 180 Milyon Dolar Tasarruf Sağlayabilir

Çalışma, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin İlaç Tedarik Zinciri Güvenlik Yasası (İTZGY) Pilot Proje Programı kapsamında başlatıldı. Program, ABD genelinde reçeteli ilaçları izlemek için elektronik bir sistem geliştirmeye yönelik geniş bir çabanın bir parçası.

2013 yılında yürürlüğe giren İTZGY’ye göre 2023 yılına kadar, ABD'li eczacıların reçeteli ilaçları dağıtmadan önce doğrulamaları gerekecek.

LedgerDomain CEO'su ve Kurucu Ben Taylor, Hyperledger Global Forum'daki bir röportaj sırasında reçeteli ilaçların %17'sinin sahte olduğunu belirtti. İTZGY’nin yeni standartlarına uymak için ilaç doğrulamasının gerçek zamanlı olarak yapılması gerektiğini ifade ederek şunları ekledi:

“Günümüzün ilaç tedarik zincirinde İTZGY uyumlu doğrulama çok az kullanılıyor fakat üç yıl içinde gerekli olacak. Aksi takdirde, tekli taramalara ve neredeyse anında doğrulamaya izin veren gerçek zamanlı bir sistem olmadan, eczaneler büyük bir düzenleme yükü taşımak zorunda kalacak.”

Teknolojinin testleri için bir dispanserle ortaklık kuruldu ve testler sırasında tarama, son kullanma tarihi ve taklit algılamada %100 başarı oranı gözlendi. Taylor, aynı teknolojinin koronavirüs test kitlerinin orjinalliğinin kontrolü için de uygulanabileceğini belirtti.