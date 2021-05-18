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Btc Turk'ten 516 bin kullanıcının hangi verileri sızdırıldı? Btc Turk'ten hacklenme ve veri sızdırma iddialarına açıklama!

18.05.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para borsası Btc Turk hacklenme iddialarına yönelik olarak açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada günlerdir gündemde olan sızıntı iddiaları doğrulandı.

Btc Turk'ten 516 bin kullanıcının hangi verileri sızdırıldı? Btc Turk'ten hacklenme ve veri sızdırma iddialarına açıklama!

BtcTurk’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıların fonları ile ilgili hiçbir sorun ve sızıntının BtcTurk kaynaklı olmadığı vurgulandı. Öte yandan günlerdir gündem olan sızıntı iddialarının bir kısmı teyit edildi.

Veri ihlali neticesinde kullanıcıların selfie kayıtları, bakiye bilgileri, banka hesapları, finansal şifreleri ve nitelikli verileri ile ilgili herhangi bir veri sızıntısı olmadığı belirtildi.

YAKLAŞIK 516 BİN KULLANICI

Veri ihlalinden Temmuz 2018 tarihinden önce kayıt olmuş 516.954 kullanıcının etkilendiğinin tahmin edildiği açıklamada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Bahse konu iddialarda sunulan örnek verilerin iş ortaklığı içerisinde olduğumuz kurumlar ile KVKK kapsamında yapılan sözleşmelere uygun olarak paylaşılmasından önce, Temmuz 2018 tarihinde sistem dışına çıkarılan veri setlerinden birinin taslak hali (veritabanından alınan ilk hali) olduğu değerlendirilmiştir. Bahse konu veri setinin depolandığı ortamda oluşan bir güvenlik ihlali neticesinde şirket dışına çıktığı düşünülmektedir" ifadelerine yer verilen açıklamada, ihlalden etkilendiği düşünülen veriler şöyle sıralandı:

  • BtcTurk'te kayıtlı ad soyad, T.C. Kimlik Numarası ve kullanıcı numarası/User ID bilgisi

  • BtcTurk'te kayıtlı e-posta bilgisi

  • BtcTurk'te kayıtlı adres bilgisi

  • BtcTurk'te kayıtlı doğum tarihi

  • BtcTurk’te kayıtlı cep telefonu numarası

  • Temmuz 2018 öncesi hesaba en son giriş tarihi

  • Temmuz 2018 öncesi hesaba en son giriş yapılan IP adresi

  • Geri döndürülemez şekilde PBKDF2 algoritması ile maskelenmiş kullanıcı şifreleri

Temmuz 2018 tarihinden sonra BtcTurk'e üye olan kullanıcıların veri ihlalinden etkilenmediğini belirten BtcTurk, şu ifadeleri kullandı:

  • İhlalden etkilenen kullanıcılarımızın veri seti içeriğinde yer almayan verileri (selfie/özçekim kayıtları, bakiye bilgileri, banka hesapları, finansal şifreleri ve nitelikli verileri) ile Temmuz 2018 tarihinden sonra Şirketimize üye olan kullanıcılarımızın bu ihlalden etkilenmediğini sizlere duyurmak isteriz.

  • Kullanıcılarımızın işlem güvenliği açısından büyük önem teşkil eden şifre/parola gibi verileri ise sistemlerimizde güvenle saklanmaktadır. PBKDF2 algoritması ile parolalar tek taraflı şekilde saklanarak, ilgili şifre sahibi kullanıcı dışında kimsenin bilemeyeceği ve geriye döndürülemez bir şekilde korunmaktadır. PBKDF2 algoritmasının mevcut teknolojik imkanlarla geri döndürülmek suretiyle şifrelerin tespiti mümkün değildir.

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