Btc Turk'ten 516 bin kullanıcının hangi verileri sızdırıldı? Btc Turk'ten hacklenme ve veri sızdırma iddialarına açıklama!

BtcTurk’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıların fonları ile ilgili hiçbir sorun ve sızıntının BtcTurk kaynaklı olmadığı vurgulandı. Öte yandan günlerdir gündem olan sızıntı iddialarının bir kısmı teyit edildi.
Veri ihlali neticesinde kullanıcıların selfie kayıtları, bakiye bilgileri, banka hesapları, finansal şifreleri ve nitelikli verileri ile ilgili herhangi bir veri sızıntısı olmadığı belirtildi.
Veri ihlalinden Temmuz 2018 tarihinden önce kayıt olmuş 516.954 kullanıcının etkilendiğinin tahmin edildiği açıklamada yer aldı.
Şirketten yapılan açıklamada şunlar yer aldı:
"Bahse konu iddialarda sunulan örnek verilerin iş ortaklığı içerisinde olduğumuz kurumlar ile KVKK kapsamında yapılan sözleşmelere uygun olarak paylaşılmasından önce, Temmuz 2018 tarihinde sistem dışına çıkarılan veri setlerinden birinin taslak hali (veritabanından alınan ilk hali) olduğu değerlendirilmiştir. Bahse konu veri setinin depolandığı ortamda oluşan bir güvenlik ihlali neticesinde şirket dışına çıktığı düşünülmektedir" ifadelerine yer verilen açıklamada, ihlalden etkilendiği düşünülen veriler şöyle sıralandı:
BtcTurk'te kayıtlı ad soyad, T.C. Kimlik Numarası ve kullanıcı numarası/User ID bilgisi
BtcTurk'te kayıtlı e-posta bilgisi
BtcTurk'te kayıtlı adres bilgisi
BtcTurk'te kayıtlı doğum tarihi
BtcTurk’te kayıtlı cep telefonu numarası
Temmuz 2018 öncesi hesaba en son giriş tarihi
Temmuz 2018 öncesi hesaba en son giriş yapılan IP adresi
Temmuz 2018 tarihinden sonra BtcTurk'e üye olan kullanıcıların veri ihlalinden etkilenmediğini belirten BtcTurk, şu ifadeleri kullandı:
İhlalden etkilenen kullanıcılarımızın veri seti içeriğinde yer almayan verileri (selfie/özçekim kayıtları, bakiye bilgileri, banka hesapları, finansal şifreleri ve nitelikli verileri) ile Temmuz 2018 tarihinden sonra Şirketimize üye olan kullanıcılarımızın bu ihlalden etkilenmediğini sizlere duyurmak isteriz.
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