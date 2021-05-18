Btc Turk'ten 516 bin kullanıcının hangi verileri sızdırıldı? Btc Turk'ten hacklenme ve veri sızdırma iddialarına açıklama!

BtcTurk’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıların fonları ile ilgili hiçbir sorun ve sızıntının BtcTurk kaynaklı olmadığı vurgulandı. Öte yandan günlerdir gündem olan sızıntı iddialarının bir kısmı teyit edildi.

Veri ihlali neticesinde kullanıcıların selfie kayıtları, bakiye bilgileri, banka hesapları, finansal şifreleri ve nitelikli verileri ile ilgili herhangi bir veri sızıntısı olmadığı belirtildi.

YAKLAŞIK 516 BİN KULLANICI

Veri ihlalinden Temmuz 2018 tarihinden önce kayıt olmuş 516.954 kullanıcının etkilendiğinin tahmin edildiği açıklamada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Bahse konu iddialarda sunulan örnek verilerin iş ortaklığı içerisinde olduğumuz kurumlar ile KVKK kapsamında yapılan sözleşmelere uygun olarak paylaşılmasından önce, Temmuz 2018 tarihinde sistem dışına çıkarılan veri setlerinden birinin taslak hali (veritabanından alınan ilk hali) olduğu değerlendirilmiştir. Bahse konu veri setinin depolandığı ortamda oluşan bir güvenlik ihlali neticesinde şirket dışına çıktığı düşünülmektedir" ifadelerine yer verilen açıklamada, ihlalden etkilendiği düşünülen veriler şöyle sıralandı: