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Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin satışını yalanladı

17.05.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattıklarına ilişkin haberleri yalanladı.

Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin satışını yalanladı

Twitter hesabından açıklama yapan Musk, "Spekülasyonlara açıklık getirmek için, Tesla hiç Bitcoin satmadı" dedi.

BITCOIN SERT DÜŞTÜ

Musk'ın daha önceki açıklamalarına dayanarak, Tesla'nın Bitcoin varlıklarını boşaltacağına ilişkin spekülasyonların çıkması üzerine, 42,321 dolar ile son üç ayın en düşük düzeyine gerileyen dünyanın en yüksek hacimli kripto para birimi 45,267 dolara döndü.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük hacimli birimi Ethereum da, 3,257 dolardan 3,440 dolara yükseldi.

Kaynak: DHA

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bitcoin Elon Musk Kripto para
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