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Elon Musk, CİMER’e şikayet edildi

17.05.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO’su Elon Musk, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda kripto para piyasasını manipüle ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet edildiği iddia adildi.

Elon Musk, CİMER’e şikayet edildi

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, söz konusu iddiayı Twitter hesabından, "Sabah Sabah çok güldüm, Allah da sizi güldürsün" yorumuyla takipçileriyle paylaştı.

Şikayetin kim tarafından yapıldığı belli değilken başvuruda şu ifadeler yer aldı:

“SpaceX ve Tesla’nın sahibi Elon Musk’tan şikayetçiyim. Sürekli piyasayı manipüle ediyor. İnsanları zarara sokuyor. Sürekli Doge tweet’i atıyor. İnsanlar bu durumdan muzdarip. Sizlerden ricam SPK maddeleri gereğince Elon Musk’a para cezası kesilmesi. Arz ederim.”

Şikayete ayrıca “Elon MÜSK.jpg” adı ile bir görsel de eklendiği görülüyor.

cimerrr

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CİMER Elon Musk Kripto para
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Almayın kardeşim kimse sizi zorluyormu ? Kolay yoldan para kazanmak için kuduruyorsunuz sonrada kaybedince ağlıyorsunuz. Ayrıca sanal para bu yasal değil adamda Türk değil nereye şikayet ediyoruz cahil.
Çok iyi ya
ağlanacak hale gülunuyor... adam davasında cok haklı...sikayet ettiği yerde Türkiyede şikayet edebileceği tek yer

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