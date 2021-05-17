Elon Musk, CİMER’e şikayet edildi

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, söz konusu iddiayı Twitter hesabından, "Sabah Sabah çok güldüm, Allah da sizi güldürsün" yorumuyla takipçileriyle paylaştı.

Sabah Sabah çok güldüm, Allah da sizi güldürsün ????☺️???? pic.twitter.com/Tb1bOx06ZR — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) May 17, 2021

Şikayetin kim tarafından yapıldığı belli değilken başvuruda şu ifadeler yer aldı:

“SpaceX ve Tesla’nın sahibi Elon Musk’tan şikayetçiyim. Sürekli piyasayı manipüle ediyor. İnsanları zarara sokuyor. Sürekli Doge tweet’i atıyor. İnsanlar bu durumdan muzdarip. Sizlerden ricam SPK maddeleri gereğince Elon Musk’a para cezası kesilmesi. Arz ederim.”

Şikayete ayrıca “Elon MÜSK.jpg” adı ile bir görsel de eklendiği görülüyor.



