Bugün 5 altcoin rekor kırdı! BitTorrent, Kusama, Holochain

Bir kriptopara, üretimi kriptografi teknikleri ile kontrol edilen herhangi bir merkezi olmayan, güvenli, dijital para birimidir. Kriptoparalar herhangi bir merkez bankası tarafından tedavüle sürülmeyip banka kurallarına tabii değildirler. Parasal genişleme (QE) yoluyla tedavüle sürülen yeni paralar gibi düzenli olmayıp kriptopara fiyatları arz ve talep temellidir. 2009 yılında yaratılan Bitcoin ilk kriptoparadır. Ethereum, Ripple ve Litecoin gibi mevcut durumda 800'den fazla alternatif kriotopara mevcut olup Altcoin'ler olarak adlandırılırlar.
HOLOCHAIN (HOT)
Holochain, geçtiğimiz 24 saate yaklaşık yüzde 40 artışla 0.011 doları gördü. Holochain, son üç ayda ise yüzde 1730 oranında artış elde etti.
Holochain’deki işlem hacminin önemli bir bölümü ise Türk yatırımcılardan geldi. Holo, geride kalan 24 saatte 1.3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşırtı ve bunun yüzde 25’i ise Paribu’da gerçekleşti.
BITTORRENT (BTT)
Bugün piyasa değeriyle en büyük ilk 100 altcoin içerisinde yer alıp rekor kıran bir diğer altcoin de BitTorrent oldu.
BTT, yüzde 25’lik bir yükselişe 0.0041 dolara kadar çıktı. BitTorrent, son üç ayda ise yüzde 1250 yükseldi.
KUSAMA (KSM)
Kusama da bugün yeni zirve elde eden altcoin’lerden biri olarak karşımıza çıktı. Polkadot ekosistemindeki bir proje olan Kusama, bugün 500 doları aştı.
Son 24 saatte yüzde 20’ye yakın değer kazanan Kusama, son üç ayda ise yaklaşık yüzde 900 arttı.
AUIDUS (AUDIO)
Son dönemin yıldızlar altcoinlerinden Auidus (AUDIO), yeni bir günde daha yeni bir rekor daha kaydetti. Audius, son 24 saatte yüzde 50 artışla 3.9 doları gördü. AUDIO’nun üç aylık performansı ise yüzde 4000’i geride bıraktı.
ARWEAVE (AR)
İlk 100 kripto para içerisinde olup bugün bir rekor kıran son altcoin ise Arweave’ydi (AR). AR, yüzde 20’nin üstünde değer kazanarak 28 dolara ulaştı. AR’da üç aylık tablo ise yüzde 1100 seviyesinde.
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