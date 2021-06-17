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Chiliz (CHZ) Coinbase’de listelenecek mi? Chiliz (CHZ) Coinbase’de ne zaman listelenecek?

17.06.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasası günden güne daha da popüler olurken, birçok kripto para arasında Chiliz Coin (CHZ) önemli bir yere sahiptir. Piyasa hacmi yüksek olan Chiliz (CHZ) coinin son aylarda popülerliği ise oldukça artış gösterdi. Son olarak ise kripto para borsaları arasında hatırı sayılır bir paya sahip olan Coinbase’in Chiliz Coin’i (CHZ) listeleyeceği açıklandı.

Chiliz (CHZ) Coinbase’de listelenecek mi? Chiliz (CHZ) Coinbase’de ne zaman listelenecek?

Kripto para borsaları arasında sağlam bir yere sahip olan Coinbase Pro, bünyesindeki kripto para birimlerini artırmayı hedefliyor. Listelenen coinlerine bir yenisini daha ekleyen Coinbase, son zamanların popüler kripto para birimlerinden olan Chiliz Coin’i (CHZ) listeliyor. Borsanın yaptığı açıklamaya göre kullanıcılar bugünden itibaren bu üç altcoin’i Coinbase Pro cüzdanlarına aktarabilecekler.

CHZ COİNBASE’DE NE ZAMAN LİSTELENECEK?

Chiliz (CHZ) coin için yeni bir listeleme gerçekleşirken, sıçrama ile yatırımcısının umudu geri yüklendi. CHZ'de bekleyenler son günlerde pozitif olarak yükselen kripto paralar arasında yer alan CHZ coin için yeni işlemler açılmaya başlandı.

Spor dünyası için geliştirdiği önemli fan projeleri ile adından sıkça bahsettiren Chiliz (CHZ) coin ABD merkezli dev platform Coinbase'de listelenmesiyle yeni bir ivme yakalamış durumda. Coinbase borsasına hızlı giren CHZ coin son 24 saatlik dilimde yüzde 19 civarında bir sıçrama gerçekleştirdi.

chiliz

CHİLİZ COİN NEDİR?

Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token’i olarak bilinmekte. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlıyor. Chiliz Coin Galatasaray ile yaptığı ortaklık ile ülkemizde sesini duyurmuş olsa da Juventus veya Barcelona gibi çok daha büyük ortaklıklara imza attığı da biliniyor.

chiliz

Türkiye'den Chiliz (CHZ) kripto parası ile anlaşan kulüpler arasında Galatasaray ve Trabzonspor bulunuyor. Chiliz madencilik yapılması mümkün olmayan bir kripto paradır. Son yıllarda çok iyi bir ivme yakalamış olan Chiliz bugüne kadar büyük bir talep ile karşılaşmıştır.


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Coinbase
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