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Chiliz Coin (CHZ) yükselir mi? Uzmanlardan Chiliz Coin yorumları…

19.04.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chiliz Coin (CHZ), geçtiğimiz günlerde ani bir yükseliş göstererek yatırımcıların dikkatini çekmişti. Giderek artarak 16 Nisan günü rekor kıran Chiliz Coin, son aylardaki en yüksek seviyesine erişerek 0,976$ seviyesine tırmandı. 18 Nisan gününde ise büyük bir çöküşle beraber CHZ, %16 değer kaybetti. Nisan ayının başından beri inişli çıkışlı bir seyirde ilerleyen Chiliz Coin (CHZ) yatırımcıları, CHZ’nin geleceğini merak ediyor.

Chiliz Coin (CHZ) yükselir mi? Uzmanlardan Chiliz Coin yorumları…

Kripto para dünyasında 18 Nisan günü küresel bir düşüş yaşandı. Birçok para birimi değer kaybederken, Chiliz Coin (CHZ)’de değer kaybeden kripto paralar arasında yer aldı. 16 Nisan günü çıktığı rekor seviyesinden sonra 0,50 dolara kadar geriledi. Pek çok yatırımcının uykuda yakalandığı bu düşüşte, yatırımcılar düşen coinlerine müdahale edemedi. Peki Chiliz Coin (CHZ) yükselir mi? Ne zaman yükselir? İşte yorumlar…

CHİLİZ COİN YÜKSELİR Mİ?

• Arz alanında gün içinde görülemeyen desteği fiyatın geri çekilmesiyle sonuçlansa da destek alanında talebin karşılanması fiyatta hareketliliği getirecektir. Haftanın güçlü desteği 0,52 dolara kadar gerileme ve alış fırsatı alanına ihtimali görünüyor. Ancak günlük desteği 0,60 dolar bandında bu geri çekilme desteklenebilir ve düşüş tersine dönebilir, takipte kalınmalı.
• Talep bölgesinden görülecek destekleyici tutum fiyatı ralliye götürebilir. Bu durumun gerçekleşmesi için iki basamaklı bir hareket gerekiyor. Beklenti yüksek ve fırsat çok canlı bu nedenle beklentilerin karşılanması ihtimali yüksek görülebilir. İlk olarak arz alanında yatırımcının, boğanın güçlü bir hareket göstermesi gerekiyor. Bölgenin tavan çizgisi 0,894 doların üzerinde güçlü kapanışı ralli sürecini hızlandıracaktır.

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• Chiliz'in fiyatı bu hafta bayrağın devamında bir yükseliş trendini tetikliyor.
• Geçen hafta CHZ'nin alt bayrak trend çizgisinin altındaki depremi ve bayrak direğinin % 61,8 geri çekilmesinin başarılı toparlanması, devam modeli için yükselişin çözülme olasılığını artırdı ve daha da önemlisi, spekülatörler için zamanında bir giriş noktası sağladı. 12 Nisan'da, CHZ bayrak paterni, geçen haftanın yükseği 0,540 $ 'ı tetikledikten sonra yukarı doğru çözünürlüğü doğruladı.

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CHİLİZ COİN NEDİR?

Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token’i olarak bilinmekte. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlıyor. Chiliz Coin Galatasaray ile yaptığı ortaklık ile ülkemizde sesini duyurmuş olsa da Juventus veya Barcelona gibi çok daha büyük ortaklıklara imza attığı da biliniyor.

Şu an için Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint Germain, Juventus, AS Roma ve Galatasaray ekipleri Chiliz ile anlaşan kulüpler arasında yer alıyor. Chiliz'in toplam 8.888.888.888 arzı bulunduğu biliniyor. Bunun %34'lük kısmı token satışı ve ön satış ile piyasaya sürüldü. Geri kalan %20'lik kısım kullanıcı tabanının rezervi olarak saklanırken %15 stratejik satın alımlar, %15 pazarlama işlemleri %7,5 çekirdek yatırımcılar, %5 ekip ve %3 ise danışmanlık kurulu için ayrılmış durumda.

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Chiliz Coin, Binance üzerinde yer alsa da projenin ortaklık imzaladığı takımların kripto paralarının Socios borsasında yer aldığı biliniyor. Chiliz ekibinin temel amacı ise yüzlerce takımın kripto paralarının tek bir platformda toplanması.

Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunuyor.

Bu yazı bir yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para yatırımları, yüksek riskli yatırımlardır. Her yatırım kararı kişilerin kendi sorumluluğu altındadır.

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