Çin yasağının etkisi: Dev kripto para borsası yıl sonuna kadar tüm hesapları kapatıyor

Çin'in en büyük kripto para borsası Huboi, Çin'in kripto para kararının ardından harekete geçti.

Huobi, Çinli kullanıcıların hesaplarını sene sonuna kadar kapatacağını duyurdu.

Kripto para borsası, Çin'den gelen yasak kararı sonrası ilk hamlesini, yeni kullanıcı kayıtlarını durdurarak gerçekleştirmişti.

DİĞER BORSALARINDA BENZER İŞLEM YAPMASI BEKLENİYOR

Binance, OKEx gibi diğer önemli kripto para borsalarınında benzer kararlar almasının beklendiği bildirildi.

Çin, cuma günü kripto para ticaretine yönelik baskıyı artırmış ve tüm işlemleri 'yasa dışı' ilan etmişti. Açıklamada, kripto para madenciliği ve ticaretini sona erdirmek için mayıs ayı işaret edilmişti.



