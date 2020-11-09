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Covid-19 Aşısı Açıklaması Kripto Para Piyasasında Nasıl Fiyatlanıyor?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 09.11.2020 17:44 | Son Güncelleme

BITTRT Araştırma Müdürü Helin ÇELİK, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Covid-19 Aşısı Açıklaması Kripto Para Piyasasında Nasıl Fiyatlanıyor?

Pfizer’in COVID-19 aşısının yüzde 90 etkili olduğunu açıklaması üzerine finansal piyasalarda oynaklık arttı. Ciddi bir oran olan yüzde 90 ihtimali ise pandeminin kontrol altına alınabileceğine dair olan umutları yeşertti. Pandemi süresince COVID-19 fiyatlamasının etkili olduğu kripto paralarda aşı haberlerindeki pozitif gelişmeyle birlikte negatif reaksiyon görüldü.
Endeksler, Avrupa hisse senedi piyasası, havacılık hisseleri yükselişe geçerken, altında sert satışlar sürüyor. Pandemi süresince bir nevi güvenli liman olan kripto paralarda ise kritik destek seviyeleri gündeme gelmiş durumda. Piyasanın satıcılı ilerlemesiyle desteklerin güncel olarak takip edilmesinde yarar görülüyor.

Önümüzdeki sürece bakacak olursak, aşının güvenlik aşamasından geçmesi durumunda üretime başlanacak. Ancak lisanslama, aşının dağıtımı ve dağıtım sürecinin koşulları belirsiz bir alanda yer alıyor. Konunun pozitif netleşmesi ise altın ve kripto paralardaki baskının devam etmesine neden olabilir. Bahsi geçen konulardaki belirsizliğin sürmesi ise karantina, teşvik paketleri ve ekonomik açmazları gündemde tutacağından dolayı tam tersi reaksiyonlar görülebilir. Bu sebeple hem sürecin öğeleri hem de kripto para piyasası özelindeki gelişmeler yatırımcı tarafından dikkatle takip edilmeli.


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