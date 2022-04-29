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DApp nedir? DApp nasıl çalışır, ne işe yarar?

28.04.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DApp, Facebook, Twitter, Instagram gibi tek bir merkezi olan uygulamaların aksine merkeziyetsiz bir sisteme sahip uygulamalara denir. Blok zinciri teknolojisi ve P2P ile çalışan uygulamalar DApp sayılmaktadır. Bu türden uygulamalarda verilerin değiştirilmesini önlemek daha kolaydır. Halka açık olan kaynaklar sayesinde daha şeffaf ve güvenilir bir deneyim sunar. Blok zinciri teknolojisi ile geliştirilen DApp ne işe yarar?

DApp nedir? DApp nasıl çalışır, ne işe yarar?

İçindekiler

  • DApp Nedir?
  • DApp Ne İşe Yarar?
  • DApp Nasıl Çalışır?

DApp, yani merkeziyetsiz uygulamalar tıpkı dijital para birimi olan kripto paralar gibi P2P sistemini kullanırlar. Blok zinciri teknolojisi ile oluşturulan bu uygulamalar tek merkezli uygulamaların aksine daha şeffaf ve güvenilir veri akışı sunmaktadırlar. Şimdilik başlangıç noktasında olan ve geleceği teknoloji dünyasınca merak edilen DApp nedir?

DApp Nedir?

DApp, merkezi olmayan uygulamalar için kullanılan bir terimdir. DApp’ın açılımı İngilizce bir ifade olan “Decentralized Applications” cümlesidir. Merkeziyetsiz uygulamalar, tıpkı Bitcoin ve Ethereum ağı gibi blok zinciri veya P2P teknolojisini kullanırlar.

DApp, tek merkezli çalışan uygulamalardan farklı olarak daha güvenlidir. Tek merkezli uygulamalardaki veriler kolayca maniple edilebilir ve sansürlenebilirken merkeziyetsiz uygulamalar, yani DApp’lardaki veriler daha şeffaftır.

DApp verileri konsensüs sisteminden geçtikten sonra kesinlikle değiştirilemez.

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DApp Ne İşe Yarar?

DApp, merkeziyetsiz uygulamalara verilen isimdir. Bu uygulamar,

  • Kripto paralar ve tokenlerin entegre edilmesi için elverişlidir.
  • Bir merkez tarafından kontrol edilmeleri gerekmez.
  • Açık kaynak kodlu olurlar ve şeffaftırlar.
  • Şifreleme sistemleri ile veriler güvence altına alınır.
  • Kesinti yaşanmaz. DApp uygulamaları, ağın bir bölümü çökse bile çalışmaya devam ederler. Böylece sürekli bir deneyim sunmuş olurlar.

  • DApp’lar bir merkez tarafından kontrol edilmemesi, verilerin halka açık olması ve şifreleme sistemleri ile verilerin saklanması gibi nedenlerle güvenilirdir. Bu özellikleri sayesinde güçlü yetkililer veya siyasi birimlerce kontrol edilemezler. Veriler değiştirilemez, maniple edilemez ve sansürlenemez.

    DApp Nasıl Çalışır?

Bir uygulamanın DApp sayılabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunlardan ilki ve en önemlisi herhangi bir kişiye veya kuruluşa bağlı olmamasıdır. Bir uygulamanın merkeziyetsiz olması için tek bir ağa bağlı olmaması, açık kaynaklı çalışması ve bir ödül token’ine sahip olması şarttır. Ödül tokeni, DApp ağlarındaki operatörlere verilir.

Bir DApp, P2P yani eşten eşe çalışan ağlar ile işlem görür. Bu ağlar üzerindeki veri akışları merkezi olmayan konsensüs mekanizması ile gerçekleşir. Konsensüs algoritması verileri kaydeden ve işlemleri yürüten düğümler ile çalışır. Düğümler herhangi bir ağ kullanıcısı tarafından oluşturulabilir.

Düğüm operatörleri, bir işlemin gerçekleşmesi için onay veren ağ kullanıcılarıdır. Yeterince düğüm operatörü işlem onayı verdiğinde bu işlem yerine ulaşır. Düğüm operatörleri ağa ait olan token ile ödüllendirilir.

DApp’ların çoğu merkezi olan uygulamalar gibi uygulama mağazasında bulunmazlar. Bu uygulamalar genellikle bilgisayara indirilip çalıştırılırlar veya web tarayıcıdan açılırlar.

İos ve Android işletim sistemli cihazlarda DApp tarayıcı uygulamasının kullanılması gerekmektedir. DApp tarayıcı uygulaması ile çeşitli merkeziyetsiz uygulamalara erişmek mümkündür. Şimdilik merkeziyetsiz uygulamalar arasında Cardano, EOSIO, DFINITY, Zilliqa ve TRON bulunmaktadır.

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