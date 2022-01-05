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Dev bankadan Bitcoin için 'kritik' tahmin! ' 100 bin dolara yükselecek'

05.01.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayında 69 bin seviyesine çıkan kripto para piyasasında durgunluk devam ediyor. Yatırımcılar tarafından Bitcoin fiyatları yakından takip ediliyor. ABD'li dev bankadan Goldman Sachs'tan dünyanın en büyük kripto parası için 2022 tahminlerini açıkladı.Öte yandan El Salvador Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'in 2022'de 100 bin doları bulacağını söylemişti. İşte kripto piyasasıyla ilgili son gelişmeler...

Dev bankadan Bitcoin için 'kritik' tahmin! ' 100 bin dolara yükselecek'

Geçan ay en yükse seviyesini gören Bitcoin piyasasında durgunluk devam ediyor. Uzun süredir durgun olan piyasalarda bekleyiş devam ediyor. ABD'li dev bankadan Goldman Sachs'tan bitcoin fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama geldi. Kurum Bitcoin'in bu yıl 100 bin dolar seviyesine ulaşacağına yönelik rapor yayımlandı.

Bitcoin'in dominansı yüzde 39 seviyelerinde seyrederken analistler yükselişin yaşanması için yüzde 42'nin üzerine çıkılması gerektiğini belirtiyorlar.

100 BİN DOLAR TAHMİNİ

ABD’li dev banka Goldman Sachs, bir analiz raporu yayımlayarak Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesini göreceğini belirtti. Aynı zamanda yayımlanan raporda Bitcoin’in 100 bin dolara ulaşarak altının piyasa hakimiyetini de elinden alacağını belirtti.

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BİTCOİN NE KADAR?

Geçen yıl yaklaşık yüzde 60 değer kazanan Bitcoin, bu sabah 46 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor. Piyasa değerine göre en büyük dijital varlık olan Bitcoin, kasım ayında 69.000 dolara yaklaşarak rekor kırdı ve 2016’dan bu yana yüzde 4,700’den fazla arttı.

100 BİN DOLARA ULAŞABİLİR

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Bitcoin'in bu yıl 100.000 dolarlık değere ulaşacağını iddia etti

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