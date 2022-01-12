Dev bankadan Bitcoin kararı! Yasakladılar, hesaplar kapatılıyor...

İtalya’nın en önemli bankası UniCredit, kripto para birimlerini hiçbir şekilde desteklemediğini ortaya koydu.

UniCredit, resmi kanalları kullanmadan bir müşterisinin Twitter’dan sorduğu soruya yanıt verdi. Twitter hesabından gerçekten kripto para satın almanın cari hesapla ilgili sorun yaşama riski yaratıp yaratmayacağını soran müşteriye banka kripto ticaretiyle bağlantılı müşterilerin hesaplarını kapatacağını bildirdi ve, “Merhaba, mevcut Grup politikaları, sanal para veren veya değişim platformu olarak hareket eden karşı taraflarla ilişkileri yasaklamaktadır” cevabını verdi.

İtalyan bankacılık sektörü kriptoyu düzenlenmemiş bir teknoloji olarak kabul ettiği ve kripto yatırımcılarına düzenli olarak uyarılar yayınladığı için sergilemiş olduğu bu tavır birçok kullanıcıyı şaşırtmadı.



