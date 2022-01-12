Son dakika... Kripto para borsasında deprem! Hesaplara ulaşılamıyor

Son dakika haberine göre, dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, bazı müşterilerinin hesap bilgilerine ulaşmakta sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

Coinbase Support tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, ABD Doları dışındaki paralar cinsinden hesapları olan bazı müşterilerin hesap özetlerini görüntülemekte sorunlar yaşadıklarını, bu durumun işlemleri etkileyebileceği ifade edildi.

Ayrıca müşteri hesaplarının güvende olduğu ve sorunun çözülmesi için çalışıldığı belirtilirken, sorunun kaynağının araştırılmakta olduğu da vurgulandı.



