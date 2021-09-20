FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Dev kripto para borsası Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Dev kripto para borsası Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

20.09.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın önde gelen kripto borsalarından Kraken, Kasım ayında gelecek olan Bitcoin (BTC) güncellemesinin tarihi bir gelişme yaşanacağını ve Bitcoin için bugüne kadar ki en önemli güncelleme olduğunu açıkladı.

Dev kripto para borsası Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Kasım ayında gerçekleşmesi beklenen Taproot güncellemesi, kripto paraların atası kabul edilen Bitcoin’in gizlilik önlemlerini ve akıllı sözleşme esnekliğini desteklemeyi amaçlıyor. Kraken Intelligence tarafından yapılan açıklamada, güncelleme ile birlikte uzun süre unutulmayacak tarihi bir ana tanıklık edilecek.

"BUGÜNE KADAR Kİ EN ÖNEMLİ GÜNCELLEME"

Taproot adlı güncelleme ile Bitcoin için yapılan en büyük değişikliğin yaşanacağı belirtildi. Güncelleme ile kullanıcıların gizliliklerinin de artacağı öne sürüldü.

Dev kripto para borsası açıklamasında, “Taproot, kullanıcı gizliliğini, ağ ölçeklenebilirliğini ve tüm Bitcoin’lerin değiştirilebilirliğini önemli ölçüde iyileştirecek. Kullanıcılar, daha ucuz işlem ücretlerinin ve akıllı sözleşmelerin keyfini çıkaracaklar.

Taproot, büyük bir yenilik ve benimsemeye zemin hazırlayan tartışmasız bugüne kadarki en önemli Bitcoin güncellemesidir.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Taproot güncellemesinin Kasım ayında olması bekleniyor.

BITCOIN DÜŞTÜ

Bitcoin yeni haftada en düşük 44 bin 037 doları, en yüksek de 47 bin 660 doları gördü. Saat 14:25 itibarıyla 44 bin 313 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Beşiktaş Token için Kointra ile anlaştı! Beşiktaş 1903 Token çıkıyor!Beşiktaş Token için Kointra ile anlaştı! Beşiktaş 1903 Token çıkıyor!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fahiş fiyatla mücadelede yeni gelişme: Hal Yasası geliyor!Fahiş fiyatla mücadelede yeni gelişme: Hal Yasası geliyor!
PARTNERBeni o olayların içerisine sokmayın!Beni o olayların içerisine sokmayın!
Kripto paralarda değer kaybı!Kripto paralarda değer kaybı!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında 'içki' açıklaması! Bülent Ersoy sosyal medyada olay oldu

Canlı yayında 'içki' açıklaması! Bülent Ersoy sosyal medyada olay oldu

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Emeklilere, dullara, yetimlere 1.600 TL ödeme! SGK, SSK ve Bağkur'lular dikkat

Emeklilere, dullara, yetimlere 1.600 TL ödeme! SGK, SSK ve Bağkur'lular dikkat

Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Ziraat Bankası'ndan 193 TL taksit ile binlerce lira!

Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Ziraat Bankası'ndan 193 TL taksit ile binlerce lira!

Üniversiteli gençler dikkat! Başvuranın anında hesabına yatıyor: Aylık 4.000 lira!

Üniversiteli gençler dikkat! Başvuranın anında hesabına yatıyor: Aylık 4.000 lira!

Dolar yükselişi sürdürüyor!

Dolar yükselişi sürdürüyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.