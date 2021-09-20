Dev kripto para borsası Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Kasım ayında gerçekleşmesi beklenen Taproot güncellemesi, kripto paraların atası kabul edilen Bitcoin’in gizlilik önlemlerini ve akıllı sözleşme esnekliğini desteklemeyi amaçlıyor. Kraken Intelligence tarafından yapılan açıklamada, güncelleme ile birlikte uzun süre unutulmayacak tarihi bir ana tanıklık edilecek.

"BUGÜNE KADAR Kİ EN ÖNEMLİ GÜNCELLEME"

Taproot adlı güncelleme ile Bitcoin için yapılan en büyük değişikliğin yaşanacağı belirtildi. Güncelleme ile kullanıcıların gizliliklerinin de artacağı öne sürüldü.

Dev kripto para borsası açıklamasında, “Taproot, kullanıcı gizliliğini, ağ ölçeklenebilirliğini ve tüm Bitcoin’lerin değiştirilebilirliğini önemli ölçüde iyileştirecek. Kullanıcılar, daha ucuz işlem ücretlerinin ve akıllı sözleşmelerin keyfini çıkaracaklar.

Taproot, büyük bir yenilik ve benimsemeye zemin hazırlayan tartışmasız bugüne kadarki en önemli Bitcoin güncellemesidir.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Taproot güncellemesinin Kasım ayında olması bekleniyor.

BITCOIN DÜŞTÜ

Bitcoin yeni haftada en düşük 44 bin 037 doları, en yüksek de 47 bin 660 doları gördü. Saat 14:25 itibarıyla 44 bin 313 dolar seviyesinden işlem görüyor.



