Dogecoin çakıldı! 26 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 26 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Dün 50 binin altına inen BTC bugün de düşüşe devam etti. 26 Ağustos Perşembe haftanın dördüncü günü Bitcoin'de %-3,90'luk bir değer kaybı meydana geldi. Peki 26 Ağustos 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...
26 Ağustos haftanın dördüncü günü Bitcoin güne %-3,09'luk bir değer kaybıyla başladı. Bitcoin şu anda $ 47.059,4 yani 394.361,56 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 46.875,7 - 49.347,8 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $33,81B.
%3,02'lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.119,25 yani 26.134,39 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Güne %6,27'lik bir düşüşle başlayan Dogecoin, bugün $ 0,273151 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,271378 - 0,289637 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $2,59B.
Güne %3,82'lik bir değer kaybıyla başlayan Ripple XRP, şu anda $ 1,13065 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,11671 - 1,18648 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $4,91B.
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