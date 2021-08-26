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Dogecoin çakıldı! 26 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 26 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

26.08.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Ağustos günü Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin, Ripple, Ethereum ve Dogecoin bugün güne düşüşle başladı. En önemli değer kaybı %6,27 ile Dogecoin'de görüldü. Peki 26 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 26 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Dogecoin çakıldı! 26 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 26 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Dün 50 binin altına inen BTC bugün de düşüşe devam etti. 26 Ağustos Perşembe haftanın dördüncü günü Bitcoin'de %-3,90'luk bir değer kaybı meydana geldi. Peki 26 Ağustos 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

26 AĞUSTOS BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

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26 Ağustos haftanın dördüncü günü Bitcoin güne %-3,09'luk bir değer kaybıyla başladı. Bitcoin şu anda $ 47.059,4 yani 394.361,56 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 46.875,7 - 49.347,8 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $33,81B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

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%3,02'lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.119,25 yani 26.134,39 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Güne %6,27'lik bir düşüşle başlayan Dogecoin, bugün $ 0,273151 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,271378 - 0,289637 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $2,59B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

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Güne %3,82'lik bir değer kaybıyla başlayan Ripple XRP, şu anda $ 1,13065 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,11671 - 1,18648 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $4,91B.

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Bitcoin ve Dogecoin'de düşüş!Bitcoin ve Dogecoin'de düşüş!
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bitcoin Ethereum Dogecoin
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