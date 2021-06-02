Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? İşte Dogecoin Coinbase yorumları...

Coinbase daha önce duyurduğu Dogecoin listelemesini gerçekleştiriyor. Twitterdan yapılan duyuruda; “Bugünden itibaren, ticaretin desteklendiği bölgelerde DOGE için gelen transferler artık kullanılabilir. Söz konusu açıklamanın devamında al sat yapanların emir veremeyeceği ve hiçbir emrin karşılanmayacağı belirtilerek, "Likidite koşulları karşılanırsa, işlemler 3 Haziran Perşembe günü saat 9:00 PT’de veya sonrasında başlayacak.” denildi.

Kripto para borsası olan Coinbase , Dogecoin listelemesini daha önce duyurmuştu. Dogecoin listelemesi gerçekleşiyor! Coinbase konuya ilişkin Twitter üzerinden yazılı açıklama yaptı. Bunun üzerine kripto para piyasasında al sat yapan traderlar ve elinde Dogecoin bulunduranlar Dogecoin'in ne zaman listeleneceğini araştırmaya başladı. Dogecoin Coinbase ne zaman listelenecek? İşte ayrıntılar...

Starting today, inbound transfers for DOGE are now available in the regions where trading is supported. Traders cannot place orders and no orders will be filled. Trading will begin on or after 9AM PT on Thursday June 3, if liquidity conditions are met. https://t.co/sFYODy4Xma — Coinbase Pro (@CoinbasePro) June 1, 2021

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk'ın paylaşımlarıyla Dogecoin, kripto paraların popüler olduğu son dönemlerde yükseliş üstüne yükseliş göstererek kripto para piyasasında hem en çok kazandıran hem de en çok kaybettiren coinlerin arasına girmişti.

Yatırımcıların Dogecoin'e olan ilgisi, günlük işlem hacimlerinin yükselmesine neden oluyor. Bu hacimlerden faydalanmak isteyen borsalar da Dogecoin'i listeleme kararı alıyor. Coinlerin borsalarda listelenmesi olumlu haber olarak karşılanıp daha fazla ilgiye neden oluyor. Bu ilgi hacmi arttırdığı gibi borsalarda listelenecek coinlerin fiyatını da arttırıyor.

DOGECOİN COİNBASE YORUMLARI

Dogecoin'in Coinbase'de listelenmesi daha önceden duyulmuş ve fiyatlanmış haberdi. Bu nedenle analistler, Dogecoin listelenmesinde kısa vadede fiyatın yükselmeyeceğini belirtti.

Milyarder yatırımcı Mark Cuban geçtiğimiz haftalarda, Dogecoin'in 1 dolara ulaşabileceğini ifade etmişti.

DOGE COİN NEDİR?

Dogecoin, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013'te başlatılmıştır. Logosunda Shiba Inu cinsli bir köpek vardır.

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.



