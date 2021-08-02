Dünyanın üçüncü büyük şirketinden Bitcoin madenciliği haberlerine ilişkin yalanlama!

Merkezi Suudi Arabistan'da bulunan petrol devi için, geçtiğimiz hafta sonu Bitcoin madenciliği faaliyetine başlayacağı yöndeki haberler yapılmıştı. Dünya gündemine oturan bu gelişmelerin ardından şirket önemli bir açıklama yaparak, haberleri yalanladı.

SAUDI ARAMCO: TAMAMEN GERÇEKTEN UZAKTIR

Orta Doğu petrol devi Aramco, Bitcoin madenciliği yapmayacaklarını duyurdu.

Forexlive'de yer alan habere göre şirketten yapılan açıklamada "Aramco'nun Bitcoin madencilik faaliyetine gireceği iddiaları tamamen gerçeklikten uzaktır" denildi.



