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Binance kullanıcıları dikkat! Kripto para devi için tasfiye kararı!

30.07.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binance, Avrupa genelinde vadeli işlem ve türev ürün tekliflerini azaltacağını duyurdu. Kısa bir süre 40 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, yapılan açıklamanın ardından tekrar düşüşe geçti ve 38 bin 300 dolar seviyelerine kadar düştü.

Binance kullanıcıları dikkat! Kripto para devi için tasfiye kararı!

Dünyanın en büyük kripto para platformu olan Binance'a yasaklama ve kısıtlamalar gelmeye devam ediyor. Şirket, Avrupa genelinde vadeli işlem ve türev ürün tekliflerini azaltacağını açıkladı.

NTV'nin haberine göre Resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, Almanya, İtalya ve Hollanda'daki kullanıcılarının hemen geçerli olmak üzere yeni vadeli işlem veya türev ürün hesapları açamayacaklarını söyledi.

90 GÜN SÜRE VERİLDİ

Binance, bahsedilen ülkedeki kişilerin 90 gün içerisinde açık olan işlemlerini kapatmaları gerektiğini belirtti.

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Yapılan açıklamada, kullanıcıların ve ortakların ihtiyaçları doğrultusunda ürünlere ilişkin gözden geçirmelerin devam ettiği duyurulurken, Avrupa'daki diğer ülkelerin ise kademeli olarak tavsiye edileceği bildirildi.

Açıklama sonrası Bitcoin 15 dakika içerisinde yüzde 4 düşerek 38 bin 300 seviyelerine geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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