Düşüşte hiç alım yapmayarak şaşırttı! Kripto piyasasında yeni hamleler

TON Foundation'ın eski başkanı Steve Yun, TON ekosistemine odaklanan, $100 milyonluk bir VC fonu olan TVM Ventures'ı kurdu. Fon, DeFi ve PayFi projelerine yatırım yaparak TON'u lider bir “ödeme blokzinciri” haline getirmeyi hedefliyor.

THORChain, $200 milyonluk borç krizini çözmek için $TCY adında yeni bir token çıkararak temerrüde düşen borcu öz sermayeye dönüştürecek. $TCY sahipleri, THORChain'in gelirinin %10'unu süresiz olarak alacak.

Circle, Solana ağında 250 milyon $USDC, Tether ise Tron ağında 1 milyar $USDT daha bastı!

Sony’nin blokzincir ağı Soneium, erken destekçilere özel OG Rozetlerini duyurdu: 27 Şubat 2025’e kadar ağda 45 işlem yapan kullanıcılar bu rozeti kazanacak. Bu rozet, Soneium ekosisteminin en başından beri yer aldığını kanıtlayan bir ödül olacak.

Bir kripto yatırımcısı, $TRUMP tokeninden $11.8 milyon kâr ettikten sonra 766.083 adet $TRUMP almak için $33.9 milyon dolar daha harcadı. Ancak bu sefer $21 milyon zarar etti. Hatta son durumda $9 milyondan fazlasını kaybetmiş durumda!

El Salvador, geçtiğimiz günlerde Stratejik Rezervi için aldığı 5 $BTC'nin üzerine, 4 Şubat'ta 11 adet daha $BTC alımı yaptı.

World Liberty Financial, blokzincir projeleriyle $10 milyonluk token takas anlaşmaları yaparak WLFI token'lerini tanıtmayı amaçlıyor. Şirketin, $1.5 milyar değerlemeyle piyasaya sürülmesi beklenen platformu, DeFi uygulamalarına erişim sağlayacak. Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, kripto dostu açıklamalarına bir yenisini ekledi: “Bence ETH almak için harika bir zaman.”. World Liberty Financial, bu açıklamadan kısa bir süre sonra 19,423 $stETH'yi unstake ederek $ETH'ye çevirdi ve ardından 1.826 adet daha $ETH satın aldı!

Yapay zeka şirketi Genius Group, $2 milyon değerinde ek Bitcoin satın alarak toplam varlığını 440 $BTC'ye çıkardı. Şirketin Bitcoin varlıklarının değeri şu anda $43.5 milyon seviyesinde.