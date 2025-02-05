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Fintables

Düşüşte hiç alım yapmayarak şaşırttı! Kripto piyasasında yeni hamleler

05.02.2025 11:43
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Fintables, kripto piyasasında yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor...

Düşüşte hiç alım yapmayarak şaşırttı! Kripto piyasasında yeni hamleler
  • Senatör Bill Hagerty, stabilcoinler için net düzenlemeler getiren GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation in U.S. Stablecoins) Act adlı yasa tasarısını Senato'ya sundu. Tasarı, dolara endeksli stabilcoinlerin tanımını yaparak ihraççılar için lisans ve rezerv gerekliliklerini belirliyor ve $10 milyarın üzerindeki ihraççılar için de FED denetimini öngörüyor.

GAZ ÜCRETİ ÖDEME İMKANI SUNACAK

  • Dev kripto cüzdanı MetaMask, getirdiği yeni güncellemeyle kullanıcılarına takas ettikleri token ile gaz ücreti ödeme imkanı sunacak!

  • THORChain, $200 milyonluk borç krizini çözmek için $TCY adında yeni bir token çıkararak temerrüde düşen borcu öz sermayeye dönüştürecek. $TCY sahipleri, THORChain'in gelirinin %10'unu süresiz olarak alacak.

  • TON Foundation'ın eski başkanı Steve Yun, TON ekosistemine odaklanan, $100 milyonluk bir VC fonu olan TVM Ventures'ı kurdu. Fon, DeFi ve PayFi projelerine yatırım yaparak TON'u lider bir “ödeme blokzinciri” haline getirmeyi hedefliyor.

  • 2025’in önemli projelerinden biri olması beklenen MegaETH, 1 ay içerisinde test ağını halka açıyor!

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KRİPTO TOPLULUĞUNU ŞAŞIRTTI

  • MicroStrategy, 27 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında yaşanan fiyat düşüşlerinde hiçbir $BTC alımı yapmamasıyla dikkat çekerek kripto topluluğunu şaşırttı.

  • Sony’nin blokzincir ağı Soneium, erken destekçilere özel OG Rozetlerini duyurdu: 27 Şubat 2025’e kadar ağda 45 işlem yapan kullanıcılar bu rozeti kazanacak. Bu rozet, Soneium ekosisteminin en başından beri yer aldığını kanıtlayan bir ödül olacak.

  • Circle, Solana ağında 250 milyon $USDC, Tether ise Tron ağında 1 milyar $USDT daha bastı!

  • Trivago, blockchain tabanlı seyahat platformu Travala ile entegre olarak 100’den fazla kripto para ile otel rezervasyonu imkânını sundu. Bu entegrasyon, Travala’nın 2.2 milyon konaklama seçeneğini Trivago kullanıcılarına açarak kripto ödemelerini çok daha geniş bir kitleye ulaştırabilir!

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  • Bir kripto yatırımcısı, $TRUMP tokeninden $11.8 milyon kâr ettikten sonra 766.083 adet $TRUMP almak için $33.9 milyon dolar daha harcadı. Ancak bu sefer $21 milyon zarar etti. Hatta son durumda $9 milyondan fazlasını kaybetmiş durumda!

  • El Salvador, geçtiğimiz günlerde Stratejik Rezervi için aldığı 5 $BTC'nin üzerine, 4 Şubat'ta 11 adet daha $BTC alımı yaptı.

  • World Liberty Financial, blokzincir projeleriyle $10 milyonluk token takas anlaşmaları yaparak WLFI token'lerini tanıtmayı amaçlıyor. Şirketin, $1.5 milyar değerlemeyle piyasaya sürülmesi beklenen platformu, DeFi uygulamalarına erişim sağlayacak. Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, kripto dostu açıklamalarına bir yenisini ekledi: “Bence ETH almak için harika bir zaman.”. World Liberty Financial, bu açıklamadan kısa bir süre sonra 19,423 $stETH'yi unstake ederek $ETH'ye çevirdi ve ardından 1.826 adet daha $ETH satın aldı!

  • Yapay zeka şirketi Genius Group, $2 milyon değerinde ek Bitcoin satın alarak toplam varlığını 440 $BTC'ye çıkardı. Şirketin Bitcoin varlıklarının değeri şu anda $43.5 milyon seviyesinde.

Kaynak: Fintables

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