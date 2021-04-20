Elon Musk hangi kripto parayı destekliyor? İşte Elon Musk'ın mesaj attığı kripto paralar

Sosyal medya üzerinden Bitcoin'e yaptığı desteklerle bilinen Elon Musk, şimdilerde Dogecoin'e destek vermeye devam ediyor. Sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıkan kripto para birimi Dogecoin'deki hareketlilik devam etmekte. Dogecoin, Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder girişimci Elon Musk'ın tweetininin ardında yine daha yükselişe geçmişti. Musk'ın "Dogecoin halkın kriptosudur" ifadelerini kullandığı paylaşımı retweet rekoru kırmıştı.

ELON MUSK HANGİ KRİPTO PARAYI DESTEKLİYOR?

Son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla kendine destek bulan kripto para DogeCoin, Tesla kurucusu Elon Musk, ABD'li rapçi Snoop Dogg ve müzisyen Gene Simmons tarafından yapılan yeni sosyal medya paylaşımlarının ardından rekor seviyelere yükselmiş durumda. İş adamı Elon Musk "Kaçınılmaz" yazarak sosyal medyada bir tweet atmış ve DogeCoin rekor üstüne rekor kırmaya başlamıştı.

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıkmıştır. 2013'te Adobe şirketinde çalışan Jackson Palmer, o dönem internetin en popüler tartışma konularından kripto paralar (coin) ile en popüler imgelerinden Shiba köpeğini (dog'dan türetilmiş doge) birleştirerek Dogecoin terimini ortaya atmıştır. Palmer, Twitter paylaşımında "Dogecoin'e yatırım yapmak yeni büyük eğilim olacak" ifadelerini kullanmıştı. Palmer bu espriyi gerçek hayatta da yaşatmak için Dogecoin.com alan adını aldı ve Bitcoin'ne benzeyen blockchain teknolojisine dayanan kripto para birimini hayata geçirdi.

