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Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı piyasaları hareketlendirdi, hızla yükselişe geçti

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 29.01.2021 13:19 | Son Güncelleme

Dünyanın en zengin ismi olan ve Mars projeleriyle gündemden düşmeyen Elon Musk'ın yaptığı hamle gündem yarattı. Twitter'da profiline Bitcoin'i ekleyen Musk aynı zamanda 'Geçmişe bakınca kaçınılmazdı' paylaşımını yaptı.

Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı piyasaları hareketlendirdi, hızla yükselişe geçti

Twitter'da milyonlarca takipçisi olan ve sıra dışı paylaşımlarıyla bilinen Elon Musk, son olarak WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar için Signal paylaşımını yapmış, ancak yanlış anlaşılma sonucu bu ismi taşıyan başka bir işletmenin hissesi katlanarak değer kazanmıştı.

BITCOIN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Paylaşımlarıyla piyasaları da hareketlendirebilen Musk, son yıllarda sıkça tartışılan 'bitcoin' ile ilgili sürpriz bir hamle yaptı. Bitcoin'i Twitter'da profiline sabitleyen Musk, yaptığı son paylaşımda da 'Geçmişe bakınca kaçınılmazdı' mesajını verdi.

elon

Birkaç gün önce başlayan ve etkisi hala devam eden WallStreetBets olaylarında net bir şekilde bireysel yatırımcının tarafını tutan Musk, Dogecoin’in fiyatındaki yükselişte de etkili olmuştu.

YÜKSELİŞE GEÇTİ

Musk'ın paylaşımı piyasalara da yansıdı ve kısa sürede Bitcoin, 36 bin doları aştı.


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