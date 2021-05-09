Elon Musk’ın konuşmalarından sonra değer kaybeden Dogecoin, gün sonuna doğru toparladı

Ünlü milyarder ve teknoloji devi Elon Musk, 'Saturday Night Live'de (SNL) programında açıklama yaparken, aynı sıralarda konuşmaları Dogecoin’in fiyatları üzerinde de oldukça etkili oldu. Yükseliş trendi yakalayan DOGE, Elon Musk’ın konuşmalarından sonra yüzde 30 bir değer kaybı yaşadı. Ancak gün sonunda Dogecoin toparlayarak tekrar yükselişe geçti. Dogecoin şu an için %17,15 artışla $0,5639 seviyesinden işlem görüyor.

Attığı tweetlerle Dogecoin’in değer kazanmasında önemli rol oynayan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, SNL’nin skeçlerinden birinde kripto para için ‘üçkağıt’ ifadesini kullandı.

“Dogecoin nedir” sorusunu önce “Para biriminin geleceği. Dünyayı ele geçirecek durdurulamaz bir finansal araç” diye yanıtlayan Musk, “Yani üçkağıt mı?” sorusuna ise gülerek “Evet üçkağıt” yanıtını verdi.

Bunun üzerine Dogecoin’in değeri hızla çakıldı. Kripto para birimi, program öncesi 0.65 dolar civarındayken yüzde 28 değer kaybederek 0.47 dolara kadar düştü.

Programa katılan Maye Musk da oğluna Dogecoin üzerinden takıldı. Anneler Günü hediyesi için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Maye Musk, “Umarım Dogecoin değildir” dedi. Oğlu ise “Evet, öyle” diye yanıtladı.