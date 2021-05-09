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Elon Musk’ın konuşmalarından sonra değer kaybeden Dogecoin, gün sonuna doğru toparladı

09.05.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li dev teknoloji isimlerinden biri olan Elon Musk, katıldığı bir sohbet programında açıklama yaptı. Elon Musk her konuştuğunda kripto para birimi Dogecoin’in ise fiyatı düştü. Neredeyse yüzde 30 seviyesinde bir değer kaybeden Dogecoin, 0,67 seviyelerinden 0,42 seviyelerinde kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta büyük bir yükseliş trendi yakalayan DOGE, Elon Musk’ın konuşmalarından sonra adeta çakıldı.

Elon Musk’ın konuşmalarından sonra değer kaybeden Dogecoin, gün sonuna doğru toparladı

Ünlü milyarder ve teknoloji devi Elon Musk, 'Saturday Night Live'de (SNL) programında açıklama yaparken, aynı sıralarda konuşmaları Dogecoin’in fiyatları üzerinde de oldukça etkili oldu. Yükseliş trendi yakalayan DOGE, Elon Musk’ın konuşmalarından sonra yüzde 30 bir değer kaybı yaşadı. Ancak gün sonunda Dogecoin toparlayarak tekrar yükselişe geçti. Dogecoin şu an için %17,15 artışla $0,5639 seviyesinden işlem görüyor.

Attığı tweetlerle Dogecoin’in değer kazanmasında önemli rol oynayan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, SNL’nin skeçlerinden birinde kripto para için ‘üçkağıt’ ifadesini kullandı.

elon musk

“Dogecoin nedir” sorusunu önce “Para biriminin geleceği. Dünyayı ele geçirecek durdurulamaz bir finansal araç” diye yanıtlayan Musk, “Yani üçkağıt mı?” sorusuna ise gülerek “Evet üçkağıt” yanıtını verdi.

Bunun üzerine Dogecoin’in değeri hızla çakıldı. Kripto para birimi, program öncesi 0.65 dolar civarındayken yüzde 28 değer kaybederek 0.47 dolara kadar düştü.

dogecoin

Programa katılan Maye Musk da oğluna Dogecoin üzerinden takıldı. Anneler Günü hediyesi için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Maye Musk, “Umarım Dogecoin değildir” dedi. Oğlu ise “Evet, öyle” diye yanıtladı.

maye musk

DOGECOİN NE KADAR?

Güne $0,6747 ile başlayan Dogecoin, gün sonu itibarıyla %15,38 azalışla $0,5737 seviyesinde bulunuyor. 8 Mayıs itibariyle $0,6735 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaşan Dogecoin, Elon Musk’ın konuşmalarından sonra 0.47 dolara kadar geriledi. Ancak Mayıs itibariyle gün sonunda kendisini toparlayan DOGE, şu an için $0,5737 ve ₺4,7950'ye karşılık gelmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Kripto para
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