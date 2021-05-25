Elon Musk’ın sözleri sonrası kripto paralar yükseldi! Ethereum ve Dogecoin yükselir mi?

Elon Musk’ın attığı her tweet ve söylediği her cümle kripto para piyasasında büyük etkilere sahip olurken, Musk konuşmalarına bir yenisini daha ekledi. Musk, Kuzey Amerika’daki Bitcoin madencileri ile konuştuğunu söyleyerek, “Yenilenebilir enerji kullanımlarını yayınlamayı taahhüt ettiler. Ümit verici.” Dedi. Elon Musk’ın bu açıklamasından sonra ise Bitcoin, yüzde 15 değer kazandı.

Son zamanlarda kripto paralar konusunda yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen Elon Musk’ın ise attığı bir tweet, gündemi tekrar hareketlendirdi. Musk, paylaşmış olduğu tweet’te, Dogecoin (DOGE) gelişimine katkıda bulunmak isteyen geliştiricileri, Reddit platformundaki Dogecoin sayfasına davet etti.

If you’d like to help develop Doge, please submit ideas on GitHub & https://t.co/liAPQMFaQB @dogecoin_devs — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021

MUSK’TAN KİRPTO PARAYA TEKRAR DESTEK!

Elon Musk, Twitter üzerinden 13 Mayıs tarihinde, Bitcoin üretimi sırasında kullanılan enerji miktarının fazla olması sebebiyle Tesla’nın satışlarında kripto para kabul etmeyeceğini ifade etmişti.

Dün sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir tweet atan Musk, bu kez de kripto paraları tekrar desteklediğini açıkladı.