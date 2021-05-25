Elon Musk’ın sözleri sonrası kripto paralar yükseldi! Ethereum ve Dogecoin yükselir mi?

Elon Musk’ın attığı her tweet ve söylediği her cümle kripto para piyasasında büyük etkilere sahip olurken, Musk konuşmalarına bir yenisini daha ekledi. Musk, Kuzey Amerika’daki Bitcoin madencileri ile konuştuğunu söyleyerek, “Yenilenebilir enerji kullanımlarını yayınlamayı taahhüt ettiler. Ümit verici.” Dedi. Elon Musk’ın bu açıklamasından sonra ise Bitcoin, yüzde 15 değer kazandı.
Son zamanlarda kripto paralar konusunda yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen Elon Musk’ın ise attığı bir tweet, gündemi tekrar hareketlendirdi. Musk, paylaşmış olduğu tweet’te, Dogecoin (DOGE) gelişimine katkıda bulunmak isteyen geliştiricileri, Reddit platformundaki Dogecoin sayfasına davet etti.
If you’d like to help develop Doge, please submit ideas on GitHub & https://t.co/liAPQMFaQB @dogecoin_devs— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021
MUSK’TAN KİRPTO PARAYA TEKRAR DESTEK!
Elon Musk, Twitter üzerinden 13 Mayıs tarihinde, Bitcoin üretimi sırasında kullanılan enerji miktarının fazla olması sebebiyle Tesla’nın satışlarında kripto para kabul etmeyeceğini ifade etmişti.
Dün sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir tweet atan Musk, bu kez de kripto paraları tekrar desteklediğini açıkladı.
Musk, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, "Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencileriyle konuştum. Mevcut ve planlı yenilenebilir enerji kullanımlarını yayınlamayı ve dünya genelindeki madencilerden de böyle yapmayı isteyeceklerini taahhüt ettiler. Potansiyel olarak ümit verici" ifadelerini kullandı.
Spoke with North American Bitcoin miners. They committed to publish current & planned renewable usage & to ask miners WW to do so. Potentially promising.— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2021
MicroStrategy CEO'su ve kurucusu Michael Saylor da, "Kripto para madencileri, enerji kullanım şeffaflığını ve dünya çapında sürdürülebilirlik girişimlerini hızlandırmak için Bitcoin Madencilik Konseyi'ni kurmayı kabul ettiler" açıklamasını yaptı.
DÜŞÜŞÜN ÖNÜNE GEÇİLDİ
Çin'in Bitcoin madenciliğine ve işlemlerine kısıtlama getirmesinin de etkisiyle, yatırımcıların korku ile satış yapması sonucunda, 64 bin dolardan 30 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin, Musk ve Saylor'dan gelen açıklamalar sonrası yüzde 15 değer kazandı. Bitcoin, şu an için 39 bin 41 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Ethereum ise, gördüğü 2 bin doların altındaki seviyesinden sonra giderek artarak şu an için 2 bin 663 dolardan işlem görüyor.
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