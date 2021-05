Elon Musk'tan bitcoinleri satabileceğinin sinyali geldi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla kripto para piyasalarında hareketliliğe sebep olan milyarder girişimci Elon Musk'ın kripto para piyasasını karıştıran paylaşımları devam ediyor.

Milyarder iş insanı daha önce çevreci nedenlerle Bitcoin'i eleştirirken, son paylaşımında da Tesla'nın elindeki Bitcoin'leri satabileceği yönünde sinyaller verdi.

Bitcoiners are going to slap themselves next quarter when they find out Tesla dumped the rest of their #Bitcoin holdings.



With the amount of hate @elonmusk is getting, I wouldn’t blame him…