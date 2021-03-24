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Elon Musk'tan çarpıcı açıklama: Artık Bitcoin ile Tesla alınabilir

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 24.03.2021 11:22 | Son Güncelleme

Tesla CEO'su Elon Musk, yaptığı açıklamada ABD'de Tesla marka araçların Bitcoin ile satın alınabileceğini söyledi. Musk, bu uygulamanın diğer ülkelerde daha sonra gerçekleşebileceğini vurguladı.

Elon Musk'tan çarpıcı açıklama: Artık Bitcoin ile Tesla alınabilir

Kripto para açıklamalarıyla kripto para piyasasını hareketlendiren Tesla CEO’su Elon Musk, Bitcoin kullanılarak Tesla marka araçların satın alınabileceğini açıkladı.

ÖNCEKİ AÇIKLAMASI İLE BITCOIN YÜKSELMİŞTİ

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla ödemelerinde kullanılan Bitcoin başka bir para birimine dönüştürülmeyecek, Bitcoin olarak kullanılacak” dedi.

Geçtiğimiz ay Tesla 1.5 milyar dolar değerinde bitcoin aldığını ve yakında bitcoin cinsinden ödeme kabul edeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Bitcoin sert biçimde yükselmişti.

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'SADECE ABD’DE BITCOIN İLE TESLA ALINABİLİR'

Elon Musk, Tesla'nın kendi Bitcoin düğümünü node çalıştırdığını ve yapılacak işlemlerin açık kaynaklı bir yazılım üstünden gerçekleştirileceğini söyledi.

Şu an için yalnızca ABD ile sınırlı olan Bitcoin uygulamasının, gelecekte diğer ülkelere de yayılması planlanıyor.

elon


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