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Elon Musk'tan DogeCoin harekatı! 2 Temmuz DogeCoin ne kadar oldu? DOGE-1 uzay görevi için tarih verildi

02.07.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DogeConi ne kadar oldu sorusunun yanıtı, kripto paralarla yakından ilgilenen binlerce kişi tarafından merak ediliyor. DogeConi yatırımı yapan binlerce kişi, Elon Musk'ın açıklamalarını da yakından takip ediyor. Bitcoin'de yaşanan sert düşüş sonrası, birçok altcoinde olduğu gibi DogeCoin'de de düşüş meydana gelmişti. Peki, 2 Temmuz DogeCoin ne kadar oldu? Elon Musk, DogeCoin'le ilgili açıklama mı yaptı?

Elon Musk'tan DogeCoin harekatı! 2 Temmuz DogeCoin ne kadar oldu? DOGE-1 uzay görevi için tarih verildi

Dünyanın en popüler kripto paraları arasında yer alan DogeCoin'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tesla CEO'su Elon Musk tarafından geçtiğimiz yıl DogeCoin'le ilgili bir uzay hareketı başlanacağı açıklanmıştı. Bu açıklamalar yeniden gündeme geldi ve DogeCoin'in fiyatında ufakta olsa bir yükseliş yaşandı. Peki, 2 Temmuz DogeCoin ne kadar oldu? Elon Musk, DogeCoin'le ilgili açıklama mı yaptı?

DOGECOİN GÖREVİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Elon Musk tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan DogeCoin uzay görevi harekatıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Etkinliğin kesin tarihiyle ilgili merak sürmeye devam ederken, uzay muhabiri Michael Sheetz konuyla ilgili açıklamada bulunarak, görevin bu yıl için planlandığını açıkladı.

Geometric Energy Corporation (GEC) şirketinin CEO’su Samuel Reid ise açıklamalarında, DOGE-1 görevi için SpaceX’e ödemenin yapıldığını doğruladı.

Sheetz paylaşımlarında DOGE-1 görevi için muhtemel tarihin 2022 yılının Aralık ayında olacağını belirtti.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

2021 yılının Mayıs ayında Elon Musk tarafından koşulsuz olarak desteklenen DogeCoin 0.73 cent civarına atak yaparak fiyatını 1 dolar yapmaya yaklaşmıştı. Bitcoin'de o tarihten itibaren meydana gelen sert düşüş sonrasında birçok kişiyi mağdur eden DogeCoin şuanda 0.06 cent civarında işlem görüyor.

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Elon Musk Dogecoin
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