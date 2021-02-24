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Elon Musk'tan Dogecoin için yeni paylaşım! Bu kez Ay'a bayrak dikti

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 24.02.2021 17:22 | Son Güncelleme

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yeni paylaşımlar yaptı. Kripto paralar konusunda sık sık gündeme gelen Musk, bu kez ''Kelimenin tam anlamıyla'' ve ''Gerçek Ay'da'' diyerek Dogecoin bayrağını Ay'a dikti.

Elon Musk'tan Dogecoin için yeni paylaşım! Bu kez Ay'a bayrak dikti

Elon Musk Bitcoin (BTC) konusunda yaptığı paylaşımlarla geçtiğimiz haftaların en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Musk sadece Bitcoin hakkında değil, bir diğer kripto para birimi olan Dogecoin (DOGE) hakkında da sık sık paylaşım yapmıştı. Musk, Bitcoin'in 58 bin doları aşması sonrası paylaştığı tweeti ile ise deyim yerindeyse kendisini baltalamıştı ve attığı tweet ile birlikte Bitcoin'in değeri düşmüş, dolayısıyla Musk'ın servetinden de 15 milyar dolar toz olup uçmuştu. Ünlü milyarder, şimdi ise Dogecoin (DOGE) hakkında yeni bir paylaşım daha yaptı.

ELON MUSK'TAN AY'A DOGECOİN BAYRAĞI

Dogecoin hakkındaki ilk paylaşımında ''Kelimenin tam anlamıyla'' ifadesini kullanan Elon Musk, Dogecoin'in simgesi olan Shiba Inu cinsi köpeğin Ay'a Dogecoin bayrağı diktiği bir fotoğraf paylaştı. Musk daha sonra yeni bir tweet daha atarak ''Gerçek Ay'da'' ifadesine yer verdi.

Elon Musk tweet

DOGECOİN'İN DEĞERİ YÜKSELDİ

Musk'ın ne demek istediği tam olarak anlaşılamadı. Üstelik Musk bir takipçisinin ''Neden Dogecoin'i (DOGE) bu kadar fazla seviyorsun?'' sorusuna ise ''Köpekleri ve memleri seviyorum'' diye cevap verdi. Elon Musk'ın tweetinin etkisiyle midir bilinmez, biz bu haberi hazırlarken kripto para web sitesi Coindesk'te Dogecoin'in değeri 0,059000 doları aştı.

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