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Elon Musk'tan heyecanlandıran paylaşım: McDonalds ve Dogecoin...

25.01.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık kripto para paylaşımları yapan Tesla CEO'su Elon Musk Twitter hesabından Dogecoin için McDonald'ı etiketleyerek yeniden gündem yarattı. Musk paylaşımında, "Dogecoin’i kabul ederse mutlu bir yemek yiyebilirim” ifadelerini kullandı.

Elon Musk'tan heyecanlandıran paylaşım: McDonalds ve Dogecoin...

Tesla CEO’su Elon Musk, devrimsel çalışmalarının yanı sıra kripto para alanında en büyük meme coin’i olan Dogecoin’e (DOGE) yönelik ilgisiyle de tanınıyor. Musk, sık sık bu altcoin hakkında tweet atıyor. Bu paylaşımlardan biri de bugün yapıldı.

Musk Twitter’dan yaptığı paylaşımda McDonald’ı etiketleyerek, “Dogecoin’i kabul ederse mutlu bir yemek yiyebilirim” ifadelerini kullandı.

DOGE, Musk’ın tweet’inin ardından 0.159 dolardan 0.166 dolara kadar yükseldi. 21.9 milyar dolarlık piyasa değeriyle şu anda on birinci sırada yer alan meme coin, yazım sırasında 0.165 dolardan işlem görüyor.

1,18 milyar dolarlık piyasa değeriyle DOGE, Musk’ın Tweet’inin ardından 0.13 dolardan 0.14 dolara kadar yükseldi.


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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Kripto para Dogecoin
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