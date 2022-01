Elon Musk'tan heyecanlandıran paylaşım: McDonalds ve Dogecoin...

Tesla CEO’su Elon Musk, devrimsel çalışmalarının yanı sıra kripto para alanında en büyük meme coin’i olan Dogecoin’e (DOGE) yönelik ilgisiyle de tanınıyor. Musk, sık sık bu altcoin hakkında tweet atıyor. Bu paylaşımlardan biri de bugün yapıldı.

Musk Twitter’dan yaptığı paylaşımda McDonald’ı etiketleyerek, “Dogecoin’i kabul ederse mutlu bir yemek yiyebilirim” ifadelerini kullandı.

I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin