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Elon Musk şimdi de gözünü rekor kıran Bitcoin ve Ethereum'a dikti

21.10.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,6 milyar dolara, geliri ise 13,8 milyar dolara ulaşarak rekor kaydetti. Öte yandan dün akşam saatlerinde Bitcoin'in tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından Elon Musk'tan uzun zaman sonra paylaşım geldi.

Elon Musk şimdi de gözünü rekor kıran Bitcoin ve Ethereum'a dikti

Milyarder iş insanı Elon Musk uzun zaman sonra, Bitcoin'in 67 bin doların üstüne çıkarak rekor kırması, Ethereum'un 4000 dolar direncini aşmasının ardından tweet attı.

GÖZÜ ŞAKA COİNLERDE

Tesla ve SpaceX'in CEOS'su Elon Musk ise kripto paralara ilgisini paylaşmaya devam ediyor. Bir süredir şaka coinlerle ilgili paylaşım yapan Musk, Shiba Inu, Hamster Coin ve Dogecoin'in ardından şimdi de Bitcoin ve Ethereum paylaşımı yaptı.

İşte Musk'ın o paylaşımı;

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EN YÜKSEK SEVİYEDE

Tesla, 2021'in üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin net karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 389 artarak 1,6 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 331 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Böylece şirketin karı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE REKOR

AA'nın haberine göre şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla 13,8 milyar dolara yükselerek rekor kaydetti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 8,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,76 dolar olan hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,86 dolar oldu.

Tesla, temmuz-eylül döneminde dünya genelinde 241 bin 300 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, yarı iletken sıkıntısı ve liman yoğunlukları gibi çeşitli zorlukların, fabrikaların tam hızda çalışmasını etkilediği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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