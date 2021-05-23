Ethereum çakılıyor! | Ethereum, neden bu kadar düşüyor? Ethereum kurucusu ne diyor?

Ethereum’da yaşanan bu düşüş yatırımcısını üzerken, birçok yatırımcı bu sert düşüşün sebebini araştırıyor. 2 bin doların altında seyreden Ethereum, son zamanların en düşük seviyesinden işlem görüyor. Mayıs ayı itibariyle dolar bazında yüzde 25 oranında düşüş yaşayan Ethereum, haftalık olarak ise yüzde 50,64 oranında değer kaybetti.

ETHEREUM’UN KURUCUSUNDAN AÇIKLAMA

Ethereum’un yaşadığı bu düşüş birçok yatırımcıyı endişelendirirken, kurucusu Vitalik Buterin’den bir açıklama geldi. CNN Business ile röportaj yapan Buterin, bu olayın birkaç defa daha yaşandığını dile getirerek, bu çöküşten endişe duymadığını ifade etti.

Buterin, bu durumun ne zaman patlayacağını bilmenin zor olduğunu ifade ederken, aynı zamanda “çoktan son bulmuş bile olabilir” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Buterin, emin olmamakla birlikte, Ethereum’un bu çöküşten sağ çıkacağını ve Bitcoin’in değerini yakalayacağını belirtti.

Ethereum’un piyasa değeri şu an için 318 milyar dolar. Buna göre Ethereum, Bitcoin’in piyasa değerinin yüzde 42,5’i.

YATIRIMCILAR KORKU İLE SATIŞ YAPIYOR

Coinbase verilerine göre hafta başında 3 bin 500 doların üzerinde işem gören Ethereum, şu an itibariyle 2 bin doların altında seyrediyor. Nisan ayından beri ilk defa 2 bin doların altına düşen Ethereum, son 24 saatte toplam değerinin yüzde 18’ini kaybetti.