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Ethereum çakılıyor! | Ethereum, neden bu kadar düşüyor? Ethereum kurucusu ne diyor?

23.05.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz Nisan ayında yatırımcısına bir hayli kazandıran Ethereum, her geçen gün yeni bir rekor kırıyordu. Yükselişini uzun bir süre devam ettiren Ethereum, son zamanlarda ani düşüşler yaşayarak çıktığı 4 bin doların üzerindeki zirvesinden yere çakıldı.

Ethereum çakılıyor! | Ethereum, neden bu kadar düşüyor? Ethereum kurucusu ne diyor?

Ethereum’da yaşanan bu düşüş yatırımcısını üzerken, birçok yatırımcı bu sert düşüşün sebebini araştırıyor. 2 bin doların altında seyreden Ethereum, son zamanların en düşük seviyesinden işlem görüyor. Mayıs ayı itibariyle dolar bazında yüzde 25 oranında düşüş yaşayan Ethereum, haftalık olarak ise yüzde 50,64 oranında değer kaybetti.

ETHEREUM’UN KURUCUSUNDAN AÇIKLAMA

Ethereum’un yaşadığı bu düşüş birçok yatırımcıyı endişelendirirken, kurucusu Vitalik Buterin’den bir açıklama geldi. CNN Business ile röportaj yapan Buterin, bu olayın birkaç defa daha yaşandığını dile getirerek, bu çöküşten endişe duymadığını ifade etti.

Buterin, bu durumun ne zaman patlayacağını bilmenin zor olduğunu ifade ederken, aynı zamanda “çoktan son bulmuş bile olabilir” ifadelerini kullandı.

buterin

Aynı zamanda Buterin, emin olmamakla birlikte, Ethereum’un bu çöküşten sağ çıkacağını ve Bitcoin’in değerini yakalayacağını belirtti.

Ethereum’un piyasa değeri şu an için 318 milyar dolar. Buna göre Ethereum, Bitcoin’in piyasa değerinin yüzde 42,5’i.

YATIRIMCILAR KORKU İLE SATIŞ YAPIYOR
Coinbase verilerine göre hafta başında 3 bin 500 doların üzerinde işem gören Ethereum, şu an itibariyle 2 bin doların altında seyrediyor. Nisan ayından beri ilk defa 2 bin doların altına düşen Ethereum, son 24 saatte toplam değerinin yüzde 18’ini kaybetti.

Uzmanların yorumlarına göre, Çin Başbakan Yardımcısı’nın açıklamaları, kripto paralar üzerinde bir düşüşe neden olmuş olabileceğini söylüyor.

ethereum

Çin Başbakan Yardımcısı, geçtiğimiz günlerde ülkedeki Bitcoin madenciliğine ve işlemlerine karşı çok sıkı önlemler alacalarını dile getirdi. Çinli gazeteci Wu; “Çinli yatırımcılar, hükümetin yuan-kripto pariteleriyle işlem yapmayı yasaklamasından endişeleniyorlar. Bazı yatırımcılar, kripto paralarını itibari paraya dönüştürememekten korktukları için satım yapıyorlar.” İfadelerini kullandı.

ETHEREUM NE KADAR?

Güne $2.355,3300 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %20,30 azalışla $1.870,24 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 23 Mayıs tarihinde $1.870,2400 ile son bir ayın en düşük, 11 Mayıs tarihinde ise $4.138,9100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

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bitcoin Ethereum Kripto para
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