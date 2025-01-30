Ethereum Vakfı’ndan yeni satış, Binance’e Fransız soruşturması...

Fintables, kripto piyasasında yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor...

Yaptığı hamlelerle sürekli eleştiri yağmuruna tutularak gündeme gelen Ethereum Vakfı, 27 Ocak’ta 100 $ETH’lik satış yaptı ve sadece bu yıl yaptığı satışlarını toplam 300 $ETH’ye çıkardı!

Bitpanda, OKX ve Crypto.com, Avrupa'daki 450 milyon kişilik pazara açılmalarını sağlayacak olan MiCA lisanslarını aldı!

Uzun süredir beklenen, ZKSync’in Elastic Chain altyapısını kullanan Ethereum Layer 2 ağı Abstract Chain, ana ağa geçtiğini açıkladı.

ABD Senatosu, kripto yanlısı olan ve haftalar önce Trump tarafından önerilen Scott Bessent’i Hazine Bakanı olarak onayladı!

Bitcoin ve Ethereum ETF’leri, Trump yönetiminin ilk haftasında $1,9 milyarlık giriş alarak kripto yatırımlarına olan ilgiyi sürdürdü.

Fransız yetkililer, Binance'e yönelik kara para aklama, vergi kaçırma ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalar nedeniyle adli soruşturma başlattı!

Sui kullanıcıları, yakında SMS üzerinden internet bağlantısı olmadan işlem yapabilecek! Bu yenilik, blockchain erişimini genişleterek özellikle internetin sınırlı olduğu bölgelerde kullanım kolaylığı sağlayabileceği için topluluk tarafından yüksek beğeniyle karşılandı.

Trump’ın merkeziyetsiz finans platformu World Liberty, kripto para alımlarına hız kesmeden devam ediyor: Şirket, bir altcoin hamlesi daha yaparak 1.2 milyon ($940,000) adet $MOVE alımı yaptı!