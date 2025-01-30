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Fintables

Ethereum Vakfı’ndan yeni satış, Binance’e Fransız soruşturması...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.01.2025 12:11
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MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, şirketlerin Bitcoin varlıklarını gerçek değerinde raporlamasına izin veren bir muhasebe kuralı değişikliği için yıllardır mücadele ediyordu. Ancak yeni FASB düzenlemesi, MicroStrategy’yi 2026’dan itibaren 15%’lik bir vergiyle karşı karşıya bırakabilir ve şirketin milyarlarca dolarlık gerçekleşmemiş BTC kazançlarına vergi ödemesi gerekebilir. Saylor, 27 Ocak’ta şirketin 10,107 adet daha $BTC alımı yaptığını açıkladı!

Ethereum Vakfı’ndan yeni satış, Binance’e Fransız soruşturması...

Fintables, kripto piyasasında yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor...

  • Yaptığı hamlelerle sürekli eleştiri yağmuruna tutularak gündeme gelen Ethereum Vakfı, 27 Ocak’ta 100 $ETH’lik satış yaptı ve sadece bu yıl yaptığı satışlarını toplam 300 $ETH’ye çıkardı!

  • Bitpanda, OKX ve Crypto.com, Avrupa'daki 450 milyon kişilik pazara açılmalarını sağlayacak olan MiCA lisanslarını aldı!

  • Uzun süredir beklenen, ZKSync’in Elastic Chain altyapısını kullanan Ethereum Layer 2 ağı Abstract Chain, ana ağa geçtiğini açıkladı.

  • ABD Senatosu, kripto yanlısı olan ve haftalar önce Trump tarafından önerilen Scott Bessent’i Hazine Bakanı olarak onayladı!

  • Bitcoin ve Ethereum ETF’leri, Trump yönetiminin ilk haftasında $1,9 milyarlık giriş alarak kripto yatırımlarına olan ilgiyi sürdürdü.

  • Fransız yetkililer, Binance'e yönelik kara para aklama, vergi kaçırma ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalar nedeniyle adli soruşturma başlattı!

  • Sui kullanıcıları, yakında SMS üzerinden internet bağlantısı olmadan işlem yapabilecek! Bu yenilik, blockchain erişimini genişleterek özellikle internetin sınırlı olduğu bölgelerde kullanım kolaylığı sağlayabileceği için topluluk tarafından yüksek beğeniyle karşılandı.

  • Trump’ın merkeziyetsiz finans platformu World Liberty, kripto para alımlarına hız kesmeden devam ediyor: Şirket, bir altcoin hamlesi daha yaparak 1.2 milyon ($940,000) adet $MOVE alımı yaptı!

Kaynak: Fintables

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