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Faiz kararı kripto parayı nasıl etkiledi? Fed faiz kararı açıklandı mı? Karar ne oldu?

26.01.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fed faiz kararı hem doların yönünü belirleyecek hem de emtia, kripto, hisse ve altın gibi yatırım araçlarında da belirleyici unsur olacak. 2 gün süren yılın ilk toplantısı toplantısına için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta 2022? Karar açıklandı mı? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Faiz kararı kripto parayı nasıl etkiledi? Fed faiz kararı açıklandı mı? Karar ne oldu?

FED faiz kararının ne yönde olacağı bu yıl faiz artırımı yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda ABD Merkez Bankası Fed'deki kritik toplantı ve faiz kararı gündemdeki yerini koruyor. Analistler ve FED üyeleri 2022 için ABD Merkez Bankası’ndan 3 veya 4 faiz artırımı bekliyorlar. İşte ayrıntılar...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Bu akşam gerçekleştirilen son toplantıda Fed'in faiz artış sinyali vermesinin piyasalarda türbülans yaratması öngörülürken, yabancı yatırımcıların bazı Asya piyasası varlıklarından çıkış yapması dikkat çekmişti. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Yeni karara göre banka, fonlama faizini yüzde 0-0,25 aralığında tutarken, Mart ayında faiz artışına başlama mesajı verdi. Ayrıca Fed Başkanı Powell, yakın zamanda faiz artırımının uygun olacağını söyledi.

FED FAİZ KARARI KRİPTO PARAYI NASIL ETKİLEDİ?

FED faiz kararı dolarla birlikte kripto parayı da etkilemesi bekleniyor. Öte yandan Kripto paralar ayı piyasasından çıkmanın gayreti içine girişti. Çok büyük kazanç ve kayıplara sahne olan kripto para piyasalarına olan güven ağır yara alırken Bitcoin yüzde 50’nin üzerindeki değer kaybını telafi etmeye çalışıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin’le başlayan yükseliş grafiği altcoinlere de sirayet etti.

Kasım ayında gördüğü tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan 32 bin dolara kadar gerileyen ve böylece yüzde 50’nin üzerinde yatırımcısına kaybettiren Bitcoin 2 gündür yükseliş çabası içine girişti. Bitcoin’in dominansı yüzde 43’e yükselirken korku endeksi de dün 12 seviyelerindeyken bugün 23’e yükseldi. Korku endeksi halen aşırı korku bölgesinde durmaya devam ediyor.

Bitcoin bu gelişmeler ışığında yüzde 5’e yakın primle 37 bin 680 dolar civarında işlem görüyor.

Ethereum da yüzde 5’e yakın kazançla 2480 dolarda bulunuyor.

EN ÇOK ARTIŞ GÖSTEREN KRİPTO PARALAR

En çok yükselen kripto paralar spekülatif altcoinlerden oluşuyor. BNX yüzde 43 oranında primle 24.3 dolar, FRONT yüzde 37 oranında yükselişle 0.55 dolar, IMX yüzde 25 oranında yükselişle 2,74 dolar seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK İNİŞE GEÇEN KRİPTO PARALAR

En çok inişe geçen kripto paralar arasında TRIBE yüzde 7.5 oranında düşüşle 0,71 dolar, OOKI yüzde 8 oranında düşüşle 0.012 dolar, MKR yüzde 6.5 oranında düşüşle 1,77 dolardan işlem görüyor.

BU YIL YAPILACAK FED TOPLANTI TARİHLERİ

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)


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