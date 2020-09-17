Fed Kararı’nın Kripto Para Piyasası’na Etkisi ve Kripto Paralarda Yatırımcı Reaksiyonu

Ekonomide COVID-19 etkisinin hissedileceği üzerinde durulan tutanaklarda istihdam yaratma isteği olduğu açıklandı. Powell ise konuşması sırasında başta moral yapıcı demeçler verse de maximum istihdamın zaman alacağını söylemesi; teşviklerin detaylarının belirsiz olabileceği; ekonominin beklenen kadar hızlı toparlanamayabileceğinin üzerinde durması belirsizlik ortamı yarattı. Bu kapsamda, Powell olumsuz konuşmasına rağmen kriptolar fiyatlamayı silmedi. Yatırımcı daha keskin kararlar beklerken belirsizliğin devam edebileceği düşüncesi ise gün itibari ile piyasalarda satış baskısı hakim oldu.
COVID-19 sürecindeki açmazın devam etmesi, yeteri kadar piyasanın desteklenememesi ve ekonomik daralmanın meydana gelmesi yatırımcının güvenli limana sığınma isteğini doğurabilir. Bu noktada, altınla birlikte kripto paraların da senkronize hareket etmesi ve her iki finansal üründe de pozitif fiyatlama meydana gelmesi beklenebilir. Oranlama açısından bakılırsa, bu açmazlar içerisinde sağlanan teşvikler de buradaki nakdin kripto paralara kaymasını tetikleyebilir. Açıklama sırasında test ettiği 11100 seviyelerinden geri çekilerek 11000 seviyesinin altına sarkan BTCUSD ve diğer kriptolarda ise orta ve uzun vadede pozitif etkilerin görülmesi bekleniyor.
COVID-19 süresince merkez bankalarının dijital para çalışmalarına hız vermesi, bu kapsamda Çin’in Dijital Yuan için pilot bölge oluşturması, Fed’in dijital para çalışmalarını araştırması ve son olarak ECB’nin dijital paraların avantajlarını süzgeçten geçireceklerini ve bu konuda oylama yapılabileceğini söylemesi dijital dönüşümün yeni güç unsurlarından biri olduğunu ortaya koyuyor. Dönüşüme adapte olunması ve çalışmaların hayata geçmesi ise kripto paralarda pozitif etki yaratabilir. Kripto paraların hem ödeme hem de yatırım aracı olarak tercih edilme oranının artmasının kullanıcı sayısına da yansıması beklenebilir. Öyle ki bölgesel risklerin oluştuğu, COVID-19 pandemisinin yaşandığı süre boyunca aktif kripto para kullanıcı sayısında artış görülmüş, Bitcoin ATM sayısında %170’in üzerinde artış meydana gelmiş ve piyasaya yeni aktörler katılmıştır.
Kripto paralar teknik analiz kapsamında değerlendirildiğinde, BTCUSD’nin 10000’lerdeki konumunu korumaya çalıştığı ve 11000’lere çıkmak için istekli olduğu düşünülüyor. Gün içerisinde 10750 desteğini test eden kripto para biriminde long pozisyonların hacminde artış görülmesi durumunda 11000-11100 direnci takip edilebilir. Bant aralığından pozitif çıkış sağlanması ise 11300, 11450 ve 11600 seviyelerini beraberinde getirebilir. Olası bir çekilmede 10000’lerin üzerinde tutunmaya devam etmesi ise yukarı yönlü hareketliliği destekleyici bir unsur olabilir.
Dirençler: 11000 – 11100 – 11300 – 11450
Destekler: 10800 – 10627 – 10500 – 10370
Okuyucu Yorumları 0 yorum