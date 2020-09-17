Fed Kararı’nın Kripto Para Piyasası’na Etkisi ve Kripto Paralarda Yatırımcı Reaksiyonu

Ekonomide COVID-19 etkisinin hissedileceği üzerinde durulan tutanaklarda istihdam yaratma isteği olduğu açıklandı. Powell ise konuşması sırasında başta moral yapıcı demeçler verse de maximum istihdamın zaman alacağını söylemesi; teşviklerin detaylarının belirsiz olabileceği; ekonominin beklenen kadar hızlı toparlanamayabileceğinin üzerinde durması belirsizlik ortamı yarattı. Bu kapsamda, Powell olumsuz konuşmasına rağmen kriptolar fiyatlamayı silmedi. Yatırımcı daha keskin kararlar beklerken belirsizliğin devam edebileceği düşüncesi ise gün itibari ile piyasalarda satış baskısı hakim oldu.

COVID-19 sürecindeki açmazın devam etmesi, yeteri kadar piyasanın desteklenememesi ve ekonomik daralmanın meydana gelmesi yatırımcının güvenli limana sığınma isteğini doğurabilir. Bu noktada, altınla birlikte kripto paraların da senkronize hareket etmesi ve her iki finansal üründe de pozitif fiyatlama meydana gelmesi beklenebilir. Oranlama açısından bakılırsa, bu açmazlar içerisinde sağlanan teşvikler de buradaki nakdin kripto paralara kaymasını tetikleyebilir. Açıklama sırasında test ettiği 11100 seviyelerinden geri çekilerek 11000 seviyesinin altına sarkan BTCUSD ve diğer kriptolarda ise orta ve uzun vadede pozitif etkilerin görülmesi bekleniyor.