Fenerbahçe'den 'token' açıklaması! Fenerbahçe kripto para dünyasına giriyor

Uzun bir süredir merakla beklenen Fenerbahçe token için geri sayım başladı. Fenerbahçe, kripto para platformu Paribu ile 'Fenerbahçe Token' için anlaşma sağlandığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN TOKEN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Paribu ile yeni bir iş birliğine başlıyoruz.

Paribu ile olan bu iş birliğimiz kapsamında, Fenerbahçemizin en büyük gücü olan taraftarlarımıza taraftar token’ı olarak tanımlanan kripto varlıklara sahip olma fırsatı sunulacaktır.

Kulübümüzün bu yeni adımıyla taraftarlarımızın kulübümüzle etkileşimleri artacak, bağlılık odaklı iletişimimiz güçlenecektir. Fenerbahçe Token satışa çıkmasının ardından Paribu üzerinden 7/24 satın alınabilecektir.

“Fenerbahçe neredeyse taraftarı oradadır” diyen taraftarlarımız; yapılacak taraftar oylamalarına, stadımızda düzenlenecek özel etkinliklere, takımımızla, sporcularımızla düzenlenecek buluşmalara katılarak kulübümüzle ilgili belirli adımlarda da söz sahibi olma imkanına sahip olacaklardır. Fenerbahçe Token sahibi olan taraftarlarımız, dijital dünyadan gerçekliğe uzanan deneyimlerle eşsiz heyecanı paylaşacaklar, Fenerbahçe’nin en yakınında olma imkanı yakalayacaklar.

Taraftarının gücüyle dahil olduğu her alanda farkını ortaya koyan, rekorların karşılığı olan kulübümüz; yeni dünyanın dinamiklerinden biri olarak dünya genelinde ve ülkemizde tüm ilgiyi üzerine toplayan kripto varlık dünyasında da farkını ortaya koyacak!

Her koşul ve fırsatta ‘Mazim Fenerbahçe, Yarınım Fenerbahçe’ sözünün tam karşılığı olan büyük taraftarımız, Fenerbahçe’nin bugünü ve yarınları adına çok önemli olan bu adımda da Kulübümüzün yanında olacaklar!

İş birliğimize dair basın toplantısı, 9 Ağustos 2021 tarihinde Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenecektir.



