FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Fenerbahçe'nin kripto parası ne zaman çıkacak? Fenercoin çıkacak mı?

Fenerbahçe'nin kripto parası ne zaman çıkacak? Fenercoin çıkacak mı?

03.08.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe kulübü Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu toplantısı sonrası kripto para açıklamasında bulundu. İlk kez kripto para ile ilgili tarih veren Başkan Koç, bu uygulamanın startını vereceklerini kaydetti.

Fenerbahçe'nin kripto parası ne zaman çıkacak? Fenercoin çıkacak mı?

Kritpo para çıkarmak için doğru zamanı beklediklerini vurgulayan Koç, bekledikleri için daha cazip tekliflerin geldiğini anlattı. ‘’Herkes Fenerbahçe’yi bekliyor’’ diyen Koç, kripto para nedeniyle hatrı sayılır bir gelir elde edeceklerini bildirdi.

FENERBAHÇE’NİN KRİPTO PARASI ÇIKACAK MI?

Kulübün uzun süredir beklenen kripto para projesinin ne zaman başlayacağına dair konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlara sahte Fenerbahçe kripto paralarına karşı uyarılarda bulundu. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Koç, taraftarların uzun zamandır merak içerisinde beklediği kripto para birimiyle ilgili ilk kez bir zaman verdi.

Son dönemlerde sıklıkla duyulan Fenerbahçe kripto parası ile ilgili bilgi veren Koç, en geç 10 gün içerisinde kripto para projesinin startını vereceklerini kaydederek, imza töreniyle başlatacaklarını aktardı.

Türkiye’nin kripto para ile ilgili Avrupa’dan çok önde olduğuna dikkati çeken Koç, yatırım bakımından enteresan şekilde Türkiye’nin Avrupa’dan ayrıştığını anımsatarak, kulüp olarak sessiz kalsalar da bekledikçe tekliflerin daha cazip hâle geldiğini anlattı.

Birçok kulübün Süper Lig’de kendi kripto para stratejilerini, iş birliklerini açıkladığına işaret eden Koç, Fenerbahçe’nin sessiz kaldığını belirtirken, araştırmalar yaptıklarını da vurguladı. Bu dönemde beklemenin daha mantıklı bir iş olduğunu ifade eden Koç, bekledikleri için daha cazip teklifler aldıklarını söyleyerek, ‘’Herkes Fenerbahçe’yi bekliyor.” dedi.

Kripto para vesilesiyle hatrı sayılır bir gelir elde edebileceklerine inandıklarını vurgulayan Koç, Fenerbahçe’nin gücünü dijital dünyada göstereceğini anlatarak, kulüpten resmî bilgilendirme gelmediği müddetçe, insanların Fenerbahçe’nin kripto parasını satanlara inanmamaları gerektiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, henüz kripto parasını piyasaya sürmese de blok zinciri alanında başka önemli bir iş birliğinde bulundu. Kulüp, birkaç hafta evvel yarım milyar dolar yatırım aldığı açıklanan, Ethereum tabanlı fantezi futbol oyunu Sorare’de yer aldı.

KRİPTO PARA PLANLARI 2018’E DAYANIYOR

Fenerbahçe’nin kripto para planları 2018'e dayanıyor. Sarı-lacivertli camia, o sene içinde 3 farklı coin ismi için marka başvurusunda bulunmuştu. Bunlar; 1907coin, FBcoin ve Fenercoin’di.

Şu anda Türkiyede kripto para çıkaranlar kulüpler arasında Trabzonspor, Galatasaray, Karşıyaka, İstanbul Başakşehir, Ankaragücü, Eskişehir, Bursaspor, Denizlispor, Alanyaspor, Göztepe yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
İşte Bitcoin ve Ethereum'da son durum!İşte Bitcoin ve Ethereum'da son durum!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

Bir yerde daha yangın çıktı

Bir yerde daha yangın çıktı

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Altında düşüş sürüyor! İşte ilk rakamlar

Altında düşüş sürüyor! İşte ilk rakamlar

Akreplerden elde ediyor!

Akreplerden elde ediyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

PTT'den kredi açıklaması

PTT'den kredi açıklaması

Dünya devinden korkutan açıklama!

Dünya devinden korkutan açıklama!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.