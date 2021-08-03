Fenerbahçe'nin kripto parası ne zaman çıkacak? Fenercoin çıkacak mı?

Kritpo para çıkarmak için doğru zamanı beklediklerini vurgulayan Koç, bekledikleri için daha cazip tekliflerin geldiğini anlattı. ‘’Herkes Fenerbahçe’yi bekliyor’’ diyen Koç, kripto para nedeniyle hatrı sayılır bir gelir elde edeceklerini bildirdi.

FENERBAHÇE’NİN KRİPTO PARASI ÇIKACAK MI?

Kulübün uzun süredir beklenen kripto para projesinin ne zaman başlayacağına dair konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlara sahte Fenerbahçe kripto paralarına karşı uyarılarda bulundu. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Koç, taraftarların uzun zamandır merak içerisinde beklediği kripto para birimiyle ilgili ilk kez bir zaman verdi.

Son dönemlerde sıklıkla duyulan Fenerbahçe kripto parası ile ilgili bilgi veren Koç, en geç 10 gün içerisinde kripto para projesinin startını vereceklerini kaydederek, imza töreniyle başlatacaklarını aktardı.

Türkiye’nin kripto para ile ilgili Avrupa’dan çok önde olduğuna dikkati çeken Koç, yatırım bakımından enteresan şekilde Türkiye’nin Avrupa’dan ayrıştığını anımsatarak, kulüp olarak sessiz kalsalar da bekledikçe tekliflerin daha cazip hâle geldiğini anlattı.

Birçok kulübün Süper Lig’de kendi kripto para stratejilerini, iş birliklerini açıkladığına işaret eden Koç, Fenerbahçe’nin sessiz kaldığını belirtirken, araştırmalar yaptıklarını da vurguladı. Bu dönemde beklemenin daha mantıklı bir iş olduğunu ifade eden Koç, bekledikleri için daha cazip teklifler aldıklarını söyleyerek, ‘’Herkes Fenerbahçe’yi bekliyor.” dedi.

Kripto para vesilesiyle hatrı sayılır bir gelir elde edebileceklerine inandıklarını vurgulayan Koç, Fenerbahçe’nin gücünü dijital dünyada göstereceğini anlatarak, kulüpten resmî bilgilendirme gelmediği müddetçe, insanların Fenerbahçe’nin kripto parasını satanlara inanmamaları gerektiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, henüz kripto parasını piyasaya sürmese de blok zinciri alanında başka önemli bir iş birliğinde bulundu. Kulüp, birkaç hafta evvel yarım milyar dolar yatırım aldığı açıklanan, Ethereum tabanlı fantezi futbol oyunu Sorare’de yer aldı.

KRİPTO PARA PLANLARI 2018’E DAYANIYOR

Fenerbahçe’nin kripto para planları 2018'e dayanıyor. Sarı-lacivertli camia, o sene içinde 3 farklı coin ismi için marka başvurusunda bulunmuştu. Bunlar; 1907coin, FBcoin ve Fenercoin’di.

Şu anda Türkiyede kripto para çıkaranlar kulüpler arasında Trabzonspor, Galatasaray, Karşıyaka, İstanbul Başakşehir, Ankaragücü, Eskişehir, Bursaspor, Denizlispor, Alanyaspor, Göztepe yer alıyor.



