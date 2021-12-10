Floki Inu nasıl alınır? Floki Coin nedir?

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, eylül ayı içerisinde Shiba Inu cinsi yavru köpeğinin yerde yatarken bir fotoğrafını paylaşarak, "Floki geldi" notunu düşmüştü. Musk'ın paylaştığı tweeti mesaj olarak algılayanlar, içinde floki geçen çok bilinmeyen kripto paraların değerini arttırmıştı.

FLOKI COIN NEDİR?

Floki Inu bir mem parası değildir. Shiba Inu topluluğunun hayranları ve üyeleri tarafından yaratılan yeni bir kripto para birimi olan Floki Inu, ismini Musk’ın kendi Shiba Inu’sundan aldı. Yatırımcıları ödüllendirmek için tasarlanan Floki Inu her işlemde cüzdanlara daha fazla Floki Inu parası ekliyor.

FLOKİ COİN NASIL ALINIR?

Floki Inu alabilmek için iki seçenek var. Bunlardan biri merkezi kripto borsalarından satın almak. Diğeri ise UniSwap ve PancakeSwap merkeziyetsiz kripto borsalar üzerinden satın almak olarak söylenebilir.



