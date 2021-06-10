Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş coinleri ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kripto para piyasasında birçok fan token listeleniyor. Bazı kulüpler finansman desteği ve taraftar ile ilişkileri güçlendirmek adına fan token çıkartmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ali Koç da Fenerbahçe token çıkarılacağını söylemiş ve bu girişimden önemli miktarda kazanç sağlanacağını ifade etmişti. Galatasaray Fan Token; Paribu, Okex ve Chiliz olmak üzere zaten 3 borsada listeleniyor. Peki Fenercoin çıkacak mı? Taraftar tokenları ne demek? İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin kripto para piyasasına adım atacağı ile ilgili iddialar vardı ve Fenerbahçe'nin bu konuda birkaç firma ile iletişim halinde olduğu ifade edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ali Koç, gündeminde finans olduğunu ve kulübün gelirini artıracak türden girişimlerde bulunacağını ifade etmişti. Dijital dünyadaki yükselişe değinen Koç bu alanda yapılacak girişimlerin sinyalini vermiş ve bu adımlardan 200 milyon TL'ye kadar kar beklentisi olduğunu ifade etmişti.
Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe daha önce Socios ile anlaşmıştı. Galatasaray Fan Token (GAL) Paribu, Chiliz ve Okex olmak üzere 3 borsada listeleniyor. Trabzonspor Fan Token (TRA) da aynı şekilde Paribu, Chiliz ve Okex'de listeleniyor. İstanbul Başakşehir Fan Token (IBFK) ile Göztepe S.K Fan Token (GOZ) Chiliz borsasında listeleniyor.
Taraftar tokenlarının çıkarılma amacı kulüp ile taraftar arasındaki etkileşimi güçlendirmek, token sahiplerine belirli konularda söz hakkı vermek ve kulübe gelir sağlamak amacıyla çıkarılır. Tokenları alan kişiler Socios üzerinden yapılan anketlerde oy verebilir ve takımın alacağı kararlarda katkısı olur. Tokenlar Chiliz altyapısıyla çalışmaktadır.
Token çıkaran takımlar arasında yerli ve yabancı birçok kulüp bulunmaktadır. Bu fan tokenların arasında dünyaca ünlü takımlar olduğu gibi yerli takımlar da yer almaktadır. Paris Saint German, Barcelona, Roma, Atletico Madrid, Juventus yerli olarak da Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir tokenları vardır.
Bu tokenlar listelendiği borsalardan yatırım amaçlı alınıp saklanabilir veya kısa vadeli al sat yapılabilir.
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