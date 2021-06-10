Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş coinleri ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kripto para piyasasında birçok fan token listeleniyor. Bazı kulüpler finansman desteği ve taraftar ile ilişkileri güçlendirmek adına fan token çıkartmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ali Koç da Fenerbahçe token çıkarılacağını söylemiş ve bu girişimden önemli miktarda kazanç sağlanacağını ifade etmişti. Galatasaray Fan Token; Paribu, Okex ve Chiliz olmak üzere zaten 3 borsada listeleniyor. Peki Fenercoin çıkacak mı? Taraftar tokenları ne demek? İşte ayrıntılar...

FENERCOİN ÇIKACAK MI?

Fenerbahçe'nin kripto para piyasasına adım atacağı ile ilgili iddialar vardı ve Fenerbahçe'nin bu konuda birkaç firma ile iletişim halinde olduğu ifade edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ali Koç, gündeminde finans olduğunu ve kulübün gelirini artıracak türden girişimlerde bulunacağını ifade etmişti. Dijital dünyadaki yükselişe değinen Koç bu alanda yapılacak girişimlerin sinyalini vermiş ve bu adımlardan 200 milyon TL'ye kadar kar beklentisi olduğunu ifade etmişti.