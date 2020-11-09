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Gerçekleştirilmesi Planlanan 2.0 Güncellemesi Kullanıcısına Ne Sunuyor?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 09.11.2020 17:50 | Son Güncelleme

BITTRT Araştırma Müdürü Helin ÇELİK, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri Mynet için yorumladı.

Gerçekleştirilmesi Planlanan 2.0 Güncellemesi Kullanıcısına Ne Sunuyor?

ETH 2.0, diğer adıyla Serenity’nin Phase 0 (Faz 0) ‘ının piyasaya sürülmesine sayılı günler kaldı. Teknik detayları günden güne yayılan güncellemenin kullanıcıya ne gibi avantaj sağlayacağı ise takip edilen konular arasında yer alıyor. Faz 0’ın lansmanı sonunda 500.000’den fazla ETH kilitlenecek. Faz 0 geçişi olmadan önce bir simülasyon olan Medalla (testnet) ise şu an işlerin yolunda olduğunu gösteriyor. Medalla’da, her bir doğrulayıcının yani validatörün en az 32 ETH’yi stake etmesi ve validatör sayısının minimum 16384’e ulaşması gerekiyor. Halihazırda bakıldığında Medalla sorunsuz bir şekilde yürüyor ve katılım %30 ile %60 arasında ilerliyor.

Medalla’daki yaşanacak bazı kırılımların ise güncelleme sırasında bazı parametreleri değiştirmesi bekleniyor.

1 Aralık’ta piyasaya sunulması planlanan Phase 0’ın yayınlanmadan önce 32 ETH stake eden kişi sayısındaki hedef önümüzdeki iki hafta içerisinde tutturulursa Phase 0 başlatılmış olacak. Eğer sayı yetersiz kalırsa, testnet bir süre daha devam edecek, yani güncellemeye geçiş ertelenmiş olacak. Yönetim kanadında sistemin hazır olup olmadığıyla ilgili yapılan çelişkili açıklamalar ise sürümün yine ertelenebileceği ihtimalini doğuruyor. Ancak, Vitalik Buterin ve kullanıcıların oldukça pozitif olması, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıyı Ethereum’a çekiyor. Öyle ki, stake yapmanın yanı sıra, kurumsalların Ethereum tabanını kullanma durumları da git gide artıyor. Bu da süreç içerisinde yeni aktörlerin tabanı destekleyici atılımlarına devam etme ihtimalini canlı tutuyor.

Phase 0’ın başlatılması aslında uzun sürecek olan bir mekanizmanın ilk adımı olarak kabul edilebilir. Eğer, güncelleme tamamlanırsa, bugün saniyede tamamlanan işlem sayısının 50 katı büyüklüğünde bir rakama ulaşılmış olunacak. Rakamsal olarak ifade etmek gerekirse, 2.0 Güncellemesi’nin tamamlanmasıyla, yapılan işlemlerin kademeli bir şekilde saniyede 100.000’e kadar ulaşılması bekleniyor. Vitalik Buterin’in iddiası gerçekleştirilebilirse, Ethereum tabanında dünyaca ünlü ödeme kurumlarının saniyede gerçekleşen işlem sayısının üzerinde bir hedefe ulaşılacak.

Gerçekleştirilecek olan işlemler ise ağdaki doğrulayıcıların katılımıyla olacak. İşlemi tasdikleyen doğrulayıcı bloğun geçerli olup olmadığını kontrol edecek. Böylelikle, validatör, hangi işlemin ağa ekleneceğine karar verecek. Bu duruma ise PoS mutabakat sistemi adı veriliyor. Doğrulayıcılar ağdayken ödül veya cezalarla sistem uyumunun sürdürülmesi amaçlanıyor. Bu mekanizmaya Phase 0 içerisinde İşaret Zinciri’nin (Beacon Chain) oluşturulmaya başlanmasıyla adım atılacak. İşaret Zinciri ve doğrulayıcılar böylelikle 2.0’ın temelini oluşturmuş olacak.

Güncelleme yaklaştıkça hem kilitlenen Ethereum sayısında artış yaşanması hem de güncellemeyle ilgili atılan adımların olumlu ilerleyerek pratiğin hayata geçirilecek olması düşüncesi yatırımcı kanadında pozitif fiyatlama olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde 463 direncini test eden kripto para birimi, kritik dirençleri aşabilirse alımların tetiklenmesi ve ticaret hacminin artması beklentiler arasında yer alıyor. Bu sebeple, yatırımcının süreci dikkatle izlemesinde yarar görülüyor. Ancak, gün itibari ile Covid-19 aşı sürecinin %90 olumlu ilerlediği haberlerine gelen piyasa reaksiyonu güncelleme dışında fiyatlama üzerinde incelenmesi gereken başka bir unsur olarak masada duruyor.

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