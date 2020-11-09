Gerçekleştirilmesi Planlanan 2.0 Güncellemesi Kullanıcısına Ne Sunuyor?

ETH 2.0, diğer adıyla Serenity’nin Phase 0 (Faz 0) ‘ının piyasaya sürülmesine sayılı günler kaldı. Teknik detayları günden güne yayılan güncellemenin kullanıcıya ne gibi avantaj sağlayacağı ise takip edilen konular arasında yer alıyor. Faz 0’ın lansmanı sonunda 500.000’den fazla ETH kilitlenecek. Faz 0 geçişi olmadan önce bir simülasyon olan Medalla (testnet) ise şu an işlerin yolunda olduğunu gösteriyor. Medalla’da, her bir doğrulayıcının yani validatörün en az 32 ETH’yi stake etmesi ve validatör sayısının minimum 16384’e ulaşması gerekiyor. Halihazırda bakıldığında Medalla sorunsuz bir şekilde yürüyor ve katılım %30 ile %60 arasında ilerliyor.

Medalla’daki yaşanacak bazı kırılımların ise güncelleme sırasında bazı parametreleri değiştirmesi bekleniyor.

1 Aralık’ta piyasaya sunulması planlanan Phase 0’ın yayınlanmadan önce 32 ETH stake eden kişi sayısındaki hedef önümüzdeki iki hafta içerisinde tutturulursa Phase 0 başlatılmış olacak. Eğer sayı yetersiz kalırsa, testnet bir süre daha devam edecek, yani güncellemeye geçiş ertelenmiş olacak. Yönetim kanadında sistemin hazır olup olmadığıyla ilgili yapılan çelişkili açıklamalar ise sürümün yine ertelenebileceği ihtimalini doğuruyor. Ancak, Vitalik Buterin ve kullanıcıların oldukça pozitif olması, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıyı Ethereum’a çekiyor. Öyle ki, stake yapmanın yanı sıra, kurumsalların Ethereum tabanını kullanma durumları da git gide artıyor. Bu da süreç içerisinde yeni aktörlerin tabanı destekleyici atılımlarına devam etme ihtimalini canlı tutuyor.