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Goldman Sachs'ın kripto para haberinin ardından uzmandan "paranızı koruyun" açıklaması!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 02.03.2021 16:59 | Son Güncelleme

Wall Street'in 1 Mart Pazartesi günü yaptığı haberde, Bitcoin'e olan ilgiden yolayı Goldman Sachs'ın kripto para piyasasına gireceği bilgisi paylaşıldı. Haberin ardından deneyimli trader Peter Brandt'den dikkat çeken 'paranızı koruyun' açıklaması geldi.

Goldman Sachs'ın kripto para haberinin ardından uzmandan "paranızı koruyun" açıklaması!

ABD merkezli dev yatırım bankası Goldman Sachs'ın kripto para borsasına gireceği iddiasının ardından, ünlü trader Peter Brandt'dan ' Goldman Sachs'ın yeni bir pazara girmesi hayra alamet değil' yorumu geldi. Wall Street'da yer alan habere göre, şirketin Bitcoin vadelilerde ve teslimata tabi olmayan forwardlarda müşteri işlemlerine gelecek hafta başlayacağını ifade edildi.

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BİTCOİN YATIRIMCILARI HEYECANLANDI

Goldman Sachs haberleri karşısında yatırımcılar heyecanlanırken, Peter Brandt'den bankanın girdiği herhangi bir pazarın kötü bir alâmet olabileceği iddiası geldi. Açıklamasıyla dikkat çeken Brandt, yatırımcılardan paralarını korumalarını istedi.

"GOLDMAN SACHS BİR PAZARA GİRİYORSA, PARANIZI KORUYUN"

Deneyimli trader Peter Brandt'in dikkat çeken Bitcoin paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

”Biz eski yatırımcılar, Goldman Sachs’ın yeni bir pazara girdiğinde, paranızı koruma zamanının geldiğini öğrendik.”

Paylaşımın ardından birçok yatırımcı Brandt’ın Bitcoin yorumunu yanlış anladı. Bu durumu fark eden Brandt şu açıklamayı yaptı:

“Pek çok yatırımcı benim açıklamalarımı, BTC’nin zirveye çıktığı şeklinde yorumladı. Doğru değil. Attığım tweet, Goldman’ın herhangi bir pazara dahil olmasının, hayra alamet olmadığını ve bazı nedenlerden ötürü piyasaya uğursuzluk getirdiğini anlatmaya çalışıyor. ”

peter

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