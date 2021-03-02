Goldman Sachs'ın kripto para haberinin ardından uzmandan "paranızı koruyun" açıklaması!

ABD merkezli dev yatırım bankası Goldman Sachs'ın kripto para borsasına gireceği iddiasının ardından, ünlü trader Peter Brandt'dan ' Goldman Sachs'ın yeni bir pazara girmesi hayra alamet değil' yorumu geldi. Wall Street'da yer alan habere göre, şirketin Bitcoin vadelilerde ve teslimata tabi olmayan forwardlarda müşteri işlemlerine gelecek hafta başlayacağını ifade edildi.

BİTCOİN YATIRIMCILARI HEYECANLANDI

Goldman Sachs haberleri karşısında yatırımcılar heyecanlanırken, Peter Brandt'den bankanın girdiği herhangi bir pazarın kötü bir alâmet olabileceği iddiası geldi. Açıklamasıyla dikkat çeken Brandt, yatırımcılardan paralarını korumalarını istedi.

Us old-timers have learned that whenever @GoldmanSachs enters a market niche it is time to guard your money. $BTC pic.twitter.com/tHfRkS4igb — Peter Brandt (@PeterLBrandt) March 1, 2021

"GOLDMAN SACHS BİR PAZARA GİRİYORSA, PARANIZI KORUYUN"

Deneyimli trader Peter Brandt'in dikkat çeken Bitcoin paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

”Biz eski yatırımcılar, Goldman Sachs’ın yeni bir pazara girdiğinde, paranızı koruma zamanının geldiğini öğrendik.”

Paylaşımın ardından birçok yatırımcı Brandt’ın Bitcoin yorumunu yanlış anladı. Bu durumu fark eden Brandt şu açıklamayı yaptı:

“Pek çok yatırımcı benim açıklamalarımı, BTC’nin zirveye çıktığı şeklinde yorumladı. Doğru değil. Attığım tweet, Goldman’ın herhangi bir pazara dahil olmasının, hayra alamet olmadığını ve bazı nedenlerden ötürü piyasaya uğursuzluk getirdiğini anlatmaya çalışıyor. ”



