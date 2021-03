Goldman Sachs'ın kripto para haberinin ardından uzmandan "paranızı koruyun" açıklaması!

ABD merkezli dev yatırım bankası Goldman Sachs'ın kripto para borsasına gireceği iddiasının ardından, ünlü trader Peter Brandt'dan ' Goldman Sachs'ın yeni bir pazara girmesi hayra alamet değil' yorumu geldi. Wall Street'da yer alan habere göre, şirketin Bitcoin vadelilerde ve teslimata tabi olmayan forwardlarda müşteri işlemlerine gelecek hafta başlayacağını ifade edildi.

Goldman Sachs haberleri karşısında yatırımcılar heyecanlanırken, Peter Brandt'den bankanın girdiği herhangi bir pazarın kötü bir alâmet olabileceği iddiası geldi. Açıklamasıyla dikkat çeken Brandt, yatırımcılardan paralarını korumalarını istedi.

Us old-timers have learned that whenever @GoldmanSachs enters a market niche it is time to guard your money. $BTC pic.twitter.com/tHfRkS4igb